O secretário-geral do PS defende um reforço da segurança jurídica para os proprietários que colocam casas no mercado de arrendamento, mas rejeita que esse reforço seja feito à custa da estabilidade dos inquilinos. Em entrevista ao ECO, José Luís Carneiro garante que os socialistas são “favoráveis a que haja segurança para quem investe, para quem arrenda casa”, propondo uma garantia pública e o recurso a seguros para cobrir rendas em atraso e eventuais danos nos imóveis.

Ao mesmo tempo, o líder socialista considera que a habitação exige uma resposta nacional e acusa o Governo de não estar a responder à emergência provocada pela subida dos preços e pelo…