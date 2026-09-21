“Há ainda muita iliteracia relativamente à transparência salarial. Formação é essencial”

Susana Afonso, advogada da CMS, antecipa que, com novas regras da transparência salarial, haverá muitos trabalhadores a pedir informação sobre remunerações praticadas. Recomenda formação.

Os salários praticados em Portugal vão ficar mais transparentes com a diretiva europeia que o Governo está agora a transpor. Mas atenção: continuará a não ser possível exigir saber quanto ganha o trabalhador que se senta na secretária ao lado, e que — pelo menos em teoria — tenha o mesmo tipo de funções. O alerta é dado pela advogada Susana Afonso, da CMS, que apela a que seja dada formação aos gestores e trabalhadores sobre que informação ao certo poderá ser solicitada com as novas regras.

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Em entrevista ao ECO, a sócia responsável pela área de prática de Direito do Trabalho reconhece que o trabalho de auditoria e organização que as empresas terão de levar a cabo para dar resposta à nova lei será complexo, mas realça que é uma tarefa “fazível” e que produz “aquela sensação de casa arrumada“.

Susana Afonso avisa também que a maior parte das empresas acha que não tem um fosso salarial de género, mas atira: “Não há nenhuma empresa que tenhamos analisado em que se possa dizer que não tinha nenhum gap“. Recomenda que os empregadores desmistifiquem e avancem com o trabalho interno que precisa de ser feito.

A advogada diz ainda que Portugal está atrasado na transposição desta diretiva, mas não é o único. E, sendo que já existe uma proposta em cima da mesa e que o país há vários anos tem legislação sobre desigualdade salarial de género, não deverá arriscar uma penalização por parte de Bruxelas.

Num cenário de desigualdade salarial persistente entre homens e mulheres, Bruxelas avançou com uma diretiva para a transparência remuneratória. Qual a importância desta diretiva? E que efeitos se antecipa que terá?

Acho que o impacto vai ser enorme. Há desigualdades salariais em toda a Europa, incluindo em Portugal. O caminho tem de ser feito. Esta medida é uma campanha europeia de sensibilização para a temática.

Os Estados-membros tinham até 7 de junho para transpor esta diretiva. Vários não o fizeram, incluindo Portugal. Como é que vê este atraso?

O lado positivo é que Portugal já tem uma lei sobre gender pay gap desde 2018. Portugal foi pioneiro. Aquilo que vamos fazer é uma revisão de uma lei que já existe. Muitos dos países europeus não têm sequer essa lei. Diria que não haveria grande razão, do ponto de vista legal, para o prazo não ter sido cumprido, mas algum interesse ou algumas circunstâncias provocaram esse atraso. Temos já uma proposta de lei, e o mais importante é focarmo-nos no futuro.

Há países que estão bastante mais atrasados do que nós. É verdade que também há países que fizeram essa transposição. Acredito que não vamos ser sancionados por isso.

Tendo em conta que, como diz, já há um projeto de proposta de lei, parece-lhe que Portugal arrisca, por parte de Bruxelas, alguma penalização por este atraso?

Acho que estamos bem. Se formos ver o quadro dos restantes ordenamentos jurídicos europeus, verificamos, primeiro, que já fomos pioneiros, e, segundo, que estamos a trabalhar no tema da transposição. Há países que estão bastante mais atrasados do que nós. É verdade que também há países que fizeram essa transposição. Acredito que não vamos ser sancionados por isso.

Que avaliação faz do projeto do Governo, de modo global?

É um projeto que tenta ser arrojado em algumas matérias. Seria mais simples do ponto de vista legislativo, em algumas matérias, seguir apenas o que são as recomendações da diretiva, mas há alguns temas que podem ser mais ou menos disruptivos, que podem ser revistos.

Tais como?

Por exemplo, o tema das políticas remuneratórias. Os critérios que estão subjacentes à política remuneratória devem ser objetivos, não devem ser discriminatórios. É essa a indicação da União Europeia. Portugal acrescenta na proposta que tem de haver acordo com os representantes dos trabalhadores, caso a empresa tenha estrutura representativa dos trabalhadores. Pode criar mais entropias do que o encontro de soluções. Sabemos que demora tempo a encontrar-se acordos e convergências entre os representantes dos trabalhadores e a entidade empregadora e, portanto, ao depender de acordo, temos aqui um potencial importante de conflito e de obstaculizar a que entre em vigor uma política desta natureza.

Há outros pontos em que identifique alguma distância entre a proposta portuguesa e o espírito da diretiva europeia?

Na fase de recrutamento, por exemplo, discutia-se se havia necessidade de fazer a divulgação pública, quer da remuneração, quer dos intervalos remuneratórios no próprio anúncio. Parece que, nesta proposta de lei, fica apenas circunscrito à questão de o trabalhador ter direito a aceder a essa informação antes de ser contratado, não necessariamente haver a publicação dos intervalos no próprio anúncio, que é o tema mais sensível para as empresas.

Na prática, nesse ponto, nada muda, porque hoje a prática já é conhecer a remuneração proposta antes da celebração do contrato.

É normal a empresa partilhar com o trabalhador qual é a remuneração que lhe é proposta. É importante saber qual é a política remuneratória, até para perceber qual é o desenvolvimento de carreira que se pode esperar.

Insisto: não lhe parece que Portugal, neste ponto, esteja a ser demasiado conservador face ao espírito da diretiva e também em comparação com outros países que determinam que o intervalo seja conhecido no anúncio ou, pelo menos, antes da primeira entrevista.

Acho que é o razoável. A proposta tal como está parece-me adequada. É preciso tempo para estas medidas de transparência também serem acomodadas numa perspetiva de empresa. Culturalmente, em Portugal, escondemos muito o que são as nossas remunerações. É preciso também algum espaço para que o caminho possa ser feito.

Não acha que Portugal poderia ter ido mais longe e seguido o exemplo de Itália ou da Estónia?

Não, acho que isto é razoável. Poderia ir mais longe, mas também não me parece que seja uma coisa que possa prejudicar o trabalhador. O trabalhador, que é o interessado, é conhecedor desse intervalo. Acho que é razoável.

Tendo em conta que o mercado de trabalho é global, Portugal não pode sair prejudicado em termos de capacidade de atrair talento?

No momento do recrutamento, o trabalhador tem a possibilidade de colocar todas essas questões e de pedir a partilha dessa informação. Não sei se efetivamente, do ponto de vista de gestão de recursos humanos, pode ter esse impacto que está a mencionar.

Culturalmente, em Portugal, escondemos muito o que são as nossas remunerações. É preciso também algum espaço para que o caminho possa ser feito.

Outro dos pontos desta proposta tem a ver com a possibilidade de o trabalhador ter acesso à informação sobre a remuneração que se pratica dentro da empresa para níveis hierárquicos semelhantes. Como antecipa que decorrerá este processo no seio dos empregadores portugueses?

Há muitas vezes a ideia de que transparência salarial é uma lei que deixa descoberto toda a remuneração da empresa. Estamos, sim, a falar de uma lei que fala de transparência salarial nas diferenças remuneratórias entre homens e mulheres. O mecanismo que está previsto na proposta de lei tem prazos e é claro no procedimento, a partir do momento em que o trabalhador pede essa informação à empresa. Não há razão para que a informação não circule com a facilidade que é o propósito da própria lei.

Antecipa que, pelo menos no início, haverá muitos trabalhadores a pedir esta informação e a querer perceber realmente o cenário remuneratório dentro das empresas? Julgo que em Itália, nos primeiros meses, houve realmente uma grande adesão a esta norma.

Estou mesmo a acreditar que isso pode acontecer, por várias razões. Por exemplo, pelo legítimo interesse dos trabalhadores em tirar alguma dúvida que possam ter se o seu caso é um caso de diferença remuneratória com alguns colegas. Tem também de haver dentro da empresa sensibilização e formação sobre a informação que vai ser dada. Também dizer aqui que a informação pode ser pedida, segundo a proposta de lei, quer pelo trabalhador, quer por um representante dos trabalhadores.

Da sua experiência, do lado do empregador, a informação já está toda categorizada e organizada para que a empresa possa responder ao pedido do trabalhador?

Depende da dimensão da empresa. O tema do gender pay gap foi espoletado há cerca de dois ou três anos, quando houve a primeira notificação da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) para as empresas que tinham mais de 250 trabalhadores e cujo gap, de acordo com o relatório único que tinham recebido, era superior a 5%. A partir daqui, naturalmente que a sensibilidade das empresas aumentou. Diria que as empresas com mais de 250 trabalhadores, que já foram notificadas pela ACT, têm esses relatórios prontos. As empresas que não têm esta dimensão vão começar agora a ter uma maior sensibilização.

Do trabalho que fez, nos últimos anos, com as maiores empresas, quão complexo é fazer a organização desta informação?

É complexo. A Comissão para a Igualdade de Trabalho e do Emprego promoveu um guia onde deu toda a informação que lhe era possível sobre o que é que se pretendia e como é que se fazia a avaliação das funções. Na prática, é um trabalho muito complexo, porque estamos a trabalhar numa realidade que já existe. Temos empresas que já têm a sua matriz de remunerações. Há gaps que não têm só que ver com a diferença entre homens e mulheres. Têm que ver com gaps de que não se tinha consciência e que se atribuíram a algumas circunstâncias perfeitamente alheias. Temos também de perceber que estas empresas de grande dimensão já foram objeto de fusões e todos estes processos do ponto de vista corporativo foram absorvendo trabalhadores que já traziam remunerações associadas. Mas esse trabalho de aproximação tem de efetivamente começar a ser feito.

Se este processo foi complexo para as maiores empresas, para pequenas e médias, que têm ainda uma menor estrutura de gestão de recursos humanos, o quão difícil será nos próximos tempos fazer este trabalho?

É um trabalho que, sendo muito desafiante, também é muito estimulante. E uma vez feito, temos aquela sensação de casa arrumada. É fazível. Às vezes, é difícil abrir a porta.

A proposta do Governo prevê também sanções acessórias para empresas que sejam reincidentes na discriminação salarial. O que lhe parece?

Acho que aqui fomos mais mão dura. A diretiva é suficientemente genérica. Diz apenas que podem ser estabelecidas sanções acessórias. O que está na proposta é uma panóplia ainda significativa: a revogação dos benefícios fiscais, benefícios financeiros, concursos públicos, arrematações. Há uma cascata de sanções que foi pensada no sentido de desincentivar o incumprimento.

Parece-lhe demasiado duro?

Parece-me adequado. Se comparar com outros incumprimentos do Código de Trabalho, onde também existem coordenações muito graves e sanções acessórias, acho que esta matéria, pela sua importância, faz sentido que sejam contempladas as sanções acessórias.

Há claramente uma intenção do legislador em atribuir maior relevância e um protagonismo maior de intervenção dos representantes dos trabalhadores numa matéria como esta.

Que pontos antecipa que serão mais desafiantes na transposição?

Na vida das empresas, a primeira fase é o momento de auditoria, de redefinição estratégica das remunerações e de implementação [das novas regras]. Depois, o grande desafio, sobretudo para as empresas que têm representantes dos trabalhadores, é que há dois momentos ou três em que há uma maior intervenção destes representantes, quer no pedido de informação em nome do próprio trabalhador, quer nas políticas de remuneração, quer quando existe a necessidade de implementar medidas, quando o trabalhador invoca discriminação. Há claramente uma intenção do legislador em atribuir maior relevância e um protagonismo maior de intervenção dos representantes dos trabalhadores numa matéria como esta. Aí diria que é verdadeiramente disruptivo, porque não há nenhuma outra matéria do Código de Trabalho em que se contemple tanta intervenção dos representantes.

Que passos recomendaria às empresas tomarem já?

A maior parte das empresas acha que não tem gap. Não há nenhuma empresa que tenhamos analisado em que se possa dizer que não tinha nenhum gap. Os gaps não são intencionais. Surgem dentro da revisitação das nomenclaturas que estão agora associadas a esta lei e pelo decurso do tempo em que os gestores também não estão permanentemente a olhar em espelho uns para os outros e a verificar. Portanto, o primeiro passo é: desmistifiquem, aceitem, façam a respetiva auditoria, e revisitem todo o modelo organizacional de recursos humanos. Depois, é fácil estarmos preparados para dialogar com os trabalhadores, para apresentar as informações, não esquecendo que existe proteção de dados. Também acho que a formação é essencial.

Em que sentido?

Há ainda muita iliteracia relativamente ao tema da transparência salarial. Não só nos gestores dos recursos humanos, nos próprios administradores e nos trabalhadores, que têm de estar capacitados para perceber o que é que efetivamente é isto. E os responsáveis dos trabalhadores também, para, quando forem confrontados, poderem perceber qual é a informação, os limites e os termos em que podem dar.