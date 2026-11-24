Mesmo nos setores onde a carência de mão de obra é elevada, há empresas que, aproveitando-se do desconhecimento dos trabalhadores, estão a oferecer condições laborais e salariais que não são adequadas. O aviso é deixado pelo diretor executivo da Autoridade Europeia do Trabalho (ELA, na sigla inglesa), numa entrevista concedida ao ECO à margem da Web Summit.

De visita a Portugal -- a ELA tem sede na Eslováquia --, Cosmin Boiangiu defende que é preciso melhorar a informação concedida aos trabalhadores sobre os direitos e as oportunidades de trabalho…