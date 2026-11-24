Diretor executivo da Autoridade Europeia do Trabalho conta ao ECO que está em criação uma ferramenta que usará inteligência artificial para tornar mais simples e fluida a mobilidade de emprego na UE.
Mesmo nos setores onde a carência de mão de obra é elevada, há empresas que, aproveitando-se do desconhecimento dos trabalhadores, estão a oferecer condições laborais e salariais que não são adequadas. O aviso é deixado pelo diretor executivo da Autoridade Europeia do Trabalho (ELA, na sigla inglesa), numa entrevista concedida ao ECO à margem da Web Summit.
De visita a Portugal -- a ELA tem sede na Eslováquia --, Cosmin Boiangiu defende que é preciso melhorar a informação concedida aos trabalhadores sobre os direitos e as oportunidades de trabalho…
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“Há setores com grande falta de mão de obra onde vemos pessoas em condições de trabalho inadequadas”
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