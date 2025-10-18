“Há um desconhecimento enorme das médias empresas sobre o que fazer com IA”

Numa entrevista realizada em São Francisco, nos EUA, o líder da Salesforce Portugal, Fernando Braz, diz que algumas empresas portuguesas demoram três anos a decidir "projetos pequenos".

Num clima de grande entusiasmo com os agentes de inteligência artificial (IA) generativa, que apesar de tudo não está a ter um reflexo expressivo na valorização da companhia em bolsa, a Salesforce acelerou o passo nos últimos anos e fez “um shift de 180 graus para se adaptar” à evolução do mercado. Conhecida por desenvolver software para ajudar as empresas a gerirem a relação com os clientes, quer agora “colocar os humanos a trabalhar” lado a lado com as máquinas e “aumentar a produtividade” dos colaboradores, diz ao ECO o country leader da Salesforce em Portugal, Fernando Braz, numa entrevista realizada em São Francisco, na Califórnia.

Semanas depois de a Comissão Europeia ter apresentado uma estratégia para aumentar a integração de IA nas empresas europeias, quando os números oficiais apontam para baixas taxas de adesão, principalmente em Portugal, o gestor português salienta a necessidade de convencer as empresas dos méritos de aplicar IA: “O que é desafiante, e mais relevante, não são as 20, 30 empresas grandes, mas sim as empresas médias. É isso que pode ser o motor da economia portuguesa. Temos ‘N’ empresas com 300, 500, 700 empregados, e é aí que nós sentimos mais dificuldades. Há um desconhecimento enorme por parte dessas empresas sobre o que fazer com isto. Para muitas dessas empresas, o digital é ter um website“, atira Fernando Braz.

Para o responsável da Salesforce em Portugal, o diagnóstico é “claro”: falta literacia tecnológica aos gestores, e “não há dúvidas quanto a isso”. Em alguns casos, o tempo de decisão para “projetos pequenos e simples” chega aos três anos, queixa-se. “Isso demonstra que, obviamente, alguns decisores e gestores sentem a pressão de que têm de acompanhar, vão aos nossos eventos, como vão a outros, veem outras pessoas a falar, outras marcas a fazer, mas não conseguem arrancar, porque não sabem como o fazer”, explica, ilustrando com um caso concreto: “Nós namoramos um grupo hoteleiro português há já algum tempo e eles não tomam decisão nenhuma. Têm tudo muito arcaico, muito antigo, muito legacy, e a resposta do principal decisor para a sua equipa é ‘mas nós estamos sempre em overbooking, porque é que eu vou gastar dinheiro nestas plataformas digitais se eu estou sempre cheio?’.”

Preocupação com retornos da IA é uma “questão de expectativas”

Para lá da escolha da melhor tecnologia, a preocupação com os retornos da IA tem marcado cada vez mais a discussão sobre adoção de IA nas empresas. Como escreveu o ECO esta semana, um inquérito anual do IBM Institute for Business Value a mais de 1.200 clientes da Salesforce, divulgado recentemente, concluiu que “apenas 33% das iniciativas de IA estão a atingir as metas de retorno sobre o investimento (ROI)”. “Ainda mais preocupante, 72% não conseguiram escalar entre as diferentes unidades de negócio e 20% estagnaram, falharam completamente ou abandonaram” totalmente as iniciativas. “A revolução da IA continua a prometer transformação, mas para muitos clientes a Salesforce está a entregar mais faturas do que insights“, lê-se na apresentação do estudo “The State of Salesforce 2025-2026”.

Recusando “comentar os números” desse estudo, porque “os números são números”, Fernando Braz responde com retórica: “Qual é alternativa? É não fazer? Qual era a alternativa quando se lançou o automóvel? Era não o usar e numa viagem de 100 quilómetros continuava-se a ir a pé? Qual é a alternativa de adotar as ferramentas de IA, agilizar os projetos? É não usar. Portanto, a questão do retorno tem a ver com a questão das expectativas. Temos que avaliar e perceber o que é que aquilo faz.”

Dito isso, o gestor tece algumas recomendações às empresas: “Começar um projeto, começar a testar, ver resultados, ajustar, e depois mudar para outro, e para outro. Ou seja, aquele tempo do passado em que havia projetos de transformação em que eram deitados milhões, isso às vezes ainda acontece, mas nós não o recomendamos. Start small and grow, é isso que nós recomendamos e muitas vezes é essa a nossa frustração”, aponta o responsável, dirigindo-se às empresas.

Quanto a outra queixa comum, a incerteza quanto aos custos de algumas destas soluções, Fernando Braz sugere que se evitem os “acessos descontrolados” nas empresas. “O que acontece muitas vezes é que as coisas não estão controladas, então tem de se negociar muito bem o contrato para pôr limites. Tem de se dizer às pessoas o que é que se vai disponibilizar”, remata o gestor, com currículo longo em grandes tecnológicas no mercado empresarial, incluindo a Oracle e a SAS.

Agentes nas empresas e Slack mais integrado

A Salesforce promoveu esta semana em São Francisco, a sua terra natal, a 23.ª edição da conferência Dreamforce, onde foram esperadas 50 mil pessoas, neste que é considerado um dos maiores eventos de tecnologia da cidade. O evento, em que o ECO esteve presente a convite da marca, foi recheado de novidades, desde a possibilidade de as empresas criarem os seus próprios agentes de IA com recurso a linguagem natural às parcerias com a OpenAI e a Anthropic, aliando a oferta tecnológica da empresa a dois dos principais fornecedores de modelos avançados de IA generativa, ambos de origem norte-americana.

Simultaneamente, a aplicação de trabalho colaborativo Slack, a principal alternativa ao Teams da Microsoft, e pioneira nesta área — que a Salesforce adquiriu em 2021 a uma avaliação de 27,7 mil milhões de dólares –, também assumiu um papel de destaque, tendo sido alvo de melhorias e de novas funcionalidades. “Aquilo que nós queremos é que o Slack seja a porta de entrada para tudo aquilo que vamos fazer hoje em dia”, diz Fernando Braz.

Através da integração do Slack com o software da Salesforce — conhecido pela sigla CRM, de custom relationship management — torna-se possível invocar e colocar questões a um agente de IA diretamente na janela de chat. O programa “passa a ter toda a informação que está contida no Salesforce, sem ser preciso estar a pesquisar módulo a módulo quem é o meu cliente e o que é que ele já comprou”, explica o responsável. O contrário também acontece, com um módulo Slack a acompanhar toda a experiência dentro do próprio programa Salesforce. Deste modo, fica tudo ligado.

Estes anúncios e novidades foram recebidos com pouco entusiasmo nos mercados financeiros, com as ações da Salesforce a caírem mais de 3,6% na sessão de terça-feira, dia de abertura do evento (o tecnológico Nasdaq perdeu 0,69% no mesmo dia). Aliás, os títulos têm estado sob pressão desde o final do ano passado, perdendo um terço do seu valor face ao último máximo do início de dezembro, contrariamente à tendência da esmagadora maioria das empresas com foco em IA.

Confrontado com este facto, Fernando Braz responde que “a inovação que a Salesforce traz ao mercado é inquestionável”. E conclui: “Eu estou feliz por aquilo que a minha empresa está a fazer. Acho que é óbvio e evidente o nosso compromisso com estas matérias. Agora, se os analistas têm outra opinião, estão no direito deles, não é?”.

O jornalista do ECO viajou a São Francisco a convite da Salesforce.