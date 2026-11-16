Javier González, o novo CEO da seguradora britânica Hiscox na Ibéria, acredita no crescimento rápido das operações em Lisboa. A companhia lançou agora um estudo sobre o alvo: As PME em Portugal.
A seguradora britânica Hiscox tem em Lisboa duas empresas. Uma funciona principalmente como um centro de serviços partilhados que presta apoio interno aos escritórios do grupo na Europa. Com cerca de 500 a 600 colaboradores de dezenas de nacionalidades, esta estrutura interna dedica-se a funções de back-office e suporte corporativo para mercados como o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha e Países Baixos. Outra é a sucursal direta em Portugal, aberta em 1 de abril de 2025, após 12 anos de representação pela Innovarisk.
É para a Hiscox seguradora que Javier González, o novo CEO da seguradora Hiscox na iberia desde julho passado, observa o mercado português de seguros para empresas e profissionais e conclui que…
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“Hiscox quer crescer a dois dígitos em Portugal”
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