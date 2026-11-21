Sofia Måhlen, responsável pelo modelo de negócio circular do grupo, explica como é feita a seleção e o que está a impulsionar esta aposta que vale 0,8% das vendas da empresa sueca
A H&M da Rua do Carmo, 42, instalada nos antigos armazéns do Grandela, é, desde sexta-feira, a 15.ª loja da cadeia sueca a incorporar uma zona dedicada a peças de roupa 'pre-loved', isto é, segunda mão. A loja foi sendo remodelada nos últimos meses e várias secções mudaram de sítio. A roupa desportiva ganhou espaço, a roupa de homem está no piso mais térreo, com saída para a Rua do Ouro, e a área dedicada à casa mudou-se para o último andar e identifica a cerâmica que é produzida em Portugal. Em breve, o mesmo acontecerá nos têxteis. Ao todo, cerca de 60 fornecedores da H&M são portugueses.
Nas montras, a coleção Holiday é a protagonista, misturada com algumas peças em segunda mão. A seleção pre-loved combina peças da marca com roupa de outras etiquetas, como Moschino ou Escada, e…
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H&M abre secção ‘pre-loved’ em Lisboa com peças de luxo de outras marcas
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