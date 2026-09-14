Telecomunicações

“Hoje os operadores de telecomunicações estão simplesmente a queimar dinheiro”premium

Para Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, a proposta de renovação das licenças de telecomunicações da Anacom está desalinhada com o debate europeu.

A Anacom quer renovar as licenças de espetro da Meo, Nos e Vodafone por períodos de 14 e 15 anos, e a consulta pública está aberta até 9 de outubro. Para Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, a proposta "não corresponde ao pensamento mais recente ao nível europeu", que passa por "licenças ilimitadas" ou, em casos excecionais, de pelo menos 40 anos.

A Connect Europe representa os maiores operadores europeus de telecomunicações, entre eles a Meo, e é a voz do setor em Bruxelas. Confrontado com o facto de o regulador alemão ter prolongado…

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