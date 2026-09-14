Para Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, a proposta de renovação das licenças de telecomunicações da Anacom está desalinhada com o debate europeu.
A Anacom quer renovar as licenças de espetro da Meo, Nos e Vodafone por períodos de 14 e 15 anos, e a consulta pública está aberta até 9 de outubro. Para Alessandro Gropelli, diretor-geral da Connect Europe, a proposta "não corresponde ao pensamento mais recente ao nível europeu", que passa por "licenças ilimitadas" ou, em casos excecionais, de pelo menos 40 anos.
A Connect Europe representa os maiores operadores europeus de telecomunicações, entre eles a Meo, e é a voz do setor em Bruxelas. Confrontado com o facto de o regulador alemão ter prolongado…
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos