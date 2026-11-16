Jordi Romero reconhece que a inteligência artificial pode permitir às empresas produzir mais com as mesmas equipas e até pagar melhores salários, desde seja utilizada de forma transversal.
Com a inteligência artificial (IA) a ganhar terreno nas empresas, o desafio passa por garantir que esta tecnologia é utilizada de forma transversal para aumentar a produtividade, em vez de cada profissional recorrer a ferramentas isoladas. "O que temos de fazer é utilizar a IA concebida para a empresa", defende Jordi Romero, CEO e fundador da Factorial, empresa de tecnologia focada em recursos humanos, em entrevista ao ECO na Web Summit.
"Se uma empresa conseguir produzir muito mais com a mesma equipa, acrescentando apenas o custo da IA, talvez possa permitir-se pagar mais a esse conjunto de trabalhadores", admite o responsável, sublinhando que…
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“IA pode tornar cada trabalhador mais produtivo, mas é preciso que todos joguem com as mesmas regras”
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