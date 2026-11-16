Com a inteligência artificial (IA) a ganhar terreno nas empresas, o desafio passa por garantir que esta tecnologia é utilizada de forma transversal para aumentar a produtividade, em vez de cada profissional recorrer a ferramentas isoladas. "O que temos de fazer é utilizar a IA concebida para a empresa", defende Jordi Romero, CEO e fundador da Factorial, empresa de tecnologia focada em recursos humanos, em entrevista ao ECO na Web Summit.

"Se uma empresa conseguir produzir muito mais com a mesma equipa, acrescentando apenas o custo da IA, talvez possa permitir-se pagar mais a esse conjunto de trabalhadores", admite o responsável, sublinhando que…