“Já competimos com grandes bancos” no risco cambial. Ebury quer “serviço parecido ao software de gestão” no longo prazo

Fintech do Santander mudou escritório em Lisboa para expandir até 70% da equipa e investir em tecnologia de processamento salarial de forma a conquistar "large corporate", diz o country manager.

A multinacional britânica Ebury, especializada em serviços de pagamentos internacionais e câmbio, mudou-se na semana passada para uma nova morada em Lisboa com o objetivo de aumentar a equipa até 70% e ficar com mais de 60 trabalhadores em Portugal. Em pleno coração da capital e com o Novobanco na vizinhança, a fintech do banco Santander prepara-se também para entrar numa era mais digital, onde a inteligência artificial (IA) melhora em 40% as análises a branqueamento de capitais e torna os serviços mais semelhantes ao de um software de gestão financeira.

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Em entrevista ao ECO, o country manager da Ebury em Portugal, Gonçalo Vilas Boas, explica que a empresa quer estar mais presente no “dia-a-dia” do departamento financeiro das organizações, incluindo o pagamento de salários e a gestão de caixa, para ir além das pequenas e médias empresas (PME) e entrar mais ao mundo corporate.

Questionado sobre o impacto das tarifas no negócio, Gonçalo Vilas Boas admitiu “receio” inicial dos empresários em atravessar o Atlântico com os seus produtos. Agora, há um “incremento” depois do “travão”, porque as encomendas continuam por entregar. “Especificamente os clientes de exportações para os Estados Unidos, sentimos que, neste momento, até cresceram em volume. Por exemplo, o setor dos vinhos é muito forte e algum têxtil de produto acabado também”, conta o líder da Ebury em Portugal.

É o sucessor de Duarte Líbano Monteiro na liderança da Ebury em Portugal desde maio. Neste primeiro semestre de liderança, houve medidas que quis implementar ou a estratégia é de continuidade?

Sem dúvida que há uma estratégia de continuidade. Nós incubámos em Espanha, desde 2016, e depois viemos para Portugal, com o trabalho do Duarte [Líbano Monteiro] para podermos fazer negócio localmente, porque é uma parte fundamental. Eu estudei Engenharia, no Técnico, o que me ajudou na área de Finanças, e depois comecei [na Ebury] como business developer, a posição mais júnior que temos, no departamento de vendas. Fui fazendo aqui o meu percurso, dado que nesta empresa a vertente de carreira está muito bem estabelecida. Sempre apontei vir a ter uma equipa, sempre tive ciente na minha cabeça de querer ser um líder. Acho que a liderança dá para treinar-se, mas nasce connosco.

Ainda antes de assumir este cargo, a Ebury abriu um escritório no Porto. Foi uma forma de se aproximarem a um tecido empresarial tipicamente mais industrial e, consequentemente, exportador?

O Porto foi para estar perto dos clientes para visitar, perceber o negócio e conhecer as pessoas, tendo em conta que uma grande parte das exportações em Portugal são das empresas que estão na região do Porto e 70% dos nossos clientes são de Águeda para cima. Leiria perdeu alguma relevância e agora está outra vez a voltar a ter mais negócio. Vivemos toda esta modernização com o digital, mas o nosso negócio continua a ser ir apertar a mão aos donos, conhecer a empresa e estar no chão de fábrica. É verdade que tudo se resolve por telefone ou videochamada, mas há este lado de proximidade que o Porto nos dá para a gestão de cliente, vendas e crescimento. Não mudámos o nosso perfil de cliente, continua parecido, mas já tocamos no large corporate, pelo investimento que tem sido feito na Ebury.

Insere-se numa lógica internacional de reforço na Europa, dado que nos últimos meses também voltaram a investir em Itália, Bélgica…?

É global. Acho que tem a ver com o serviço que prestamos ser dinheiro. É o dinheiro da empresa, do dono, do CFO (Chief Financial Officer). É preciso os clientes saberem com quem estão a falar, sobretudo com tantos telefonemas pirata e outras situações que acontecem às pessoas. O contacto virtual, quando o tema é financeiro, põe as pessoas de pé atrás.

O que vos motivou a mudar agora de escritório em Lisboa? Preveem recrutar?

Sem dúvida. Com o Porto adicionámos oito ou nove elementos, quatro da parte comercial e algum backoffice de posições globais. O escritório em Lisboa [atualmente com 33 pessoas] é a pensar em recrutamento, porque continuamos a crescer 20%-25% em média, todos os anos, e para continuar a prestar o serviço que temos, com a mesma qualidade, tem de ser com pessoas. Com este novo escritório, conseguimos no futuro expandir a equipa [de 41 trabalhadores] para quase o dobro, mais de 70% das pessoas, no futuro. O que está pensado – diria, no espaço de um ano – é uma aposta convicta na parte de vendas e conseguir crescer a equipa em quatro pessoas. Até ao fim do ano fiscal, que termina em abril, prevemos aumentar a equipa de TI [tecnologias da informação] com outras quatro pessoas.

Estamos aqui há muitos anos, já temos quase 1.300 clientes, mas continuamos a ver que o mercado é dinâmico e vão sempre aparecendo novas empresas a importar, a explorar o mercado direto e a importar em divisa.

No início do ano, estimaram que terminariam o ano fiscal de 2026 com uma faturação de 19 milhões de euros em Portugal. Dado que fecharam o exercício em abril, o resultado obtido foi esse?

O ano está a correr muito bem. Estamos a conseguir cumprir a meta de crescimento, que é o que nos importa sempre. Estamos a tentar respeitar o crescimento dos 20%. Em grupo, fechámos o ano com uma faturação de 289 milhões de libras [cerca de 339 milhões de euros]. O que posso dizer é que, num mundo em que a Ebury tem cerca de 30 países, Portugal é um país muito relevante, o quinto ou sexto. Por estratégia, preferimos não dizer a faturação local.

A Ebury trabalha com empresas que importam ou exportam em moeda estrangeira, o que acaba por ser um nicho, porque em Portugal temos um valor de 110 mil milhões em importações, mas 76% é para o espaço europeu. O que vamos vendo é que o desenvolvimento natural de uma empresa é: passar de comprar a Espanha a um certo valor para crescer e conseguir ir à China, aos Estados Unidos, etc. Inclusive nas exportações. Uma empresa que exporta para a Espanha almeja sempre exportar para o Canadá ou para os Estados Unidos. O que é preciso, muitas vezes, é criar estrutura para que isso seja possível com eficiência.

Referiu que “tocam” no large corporate. Já vendem para empresas de maior dimensão de que setores?

A missão da Ebury começa nas PME, de conseguir dar-lhes serviços de large corporate, mas para lá chegarmos era muito importante ter integrações com as plataformas de tesouraria, os ERP (Enterprise Resource Planning). Nos últimos anos, houve um investimento brutal por parte da Ebury em produto e hoje em dia somos capazes de prestar essas integrações. Era um entrave, porque com a dimensão que temos já competimos – no pricing e em produtos de proteção de risco cambial – com os grandes bancos, mas faltava esse lado de integração das plataformas das grandes empresas.

Ou seja, softwares de gestão, como Cegid e afins.

Exatamente. Foi um passo fundamental para podermos chegar a estas empresas. Por exemplo, no setor da energia, automóvel, grandes construtoras com sucursais espalhadas pelo mundo… Empresas em países nos quais até tínhamos escritório Ebury, mas faltava oferecer essa integração.

A Comissão Europeia aprovou, em agosto, a entrada de um acionista, a Centerbridge Partners, na Ebury. O que vos trará este novo parceiro de negócio, nomeadamente a nível de produto?

O escritório estava pensado antes deste investimento. Começamos a ver a nossa maturação nos vários mercados a ser feita por segundos ou terceiros escritórios. Acho que isso é notório. Mas também a abertura de novos mercados para poder abrir o negócio da Ebury a outros países. Neste momento estamos a explorar muito o Peru, a Colômbia… O Sudoeste Asiático é um objetivo mais à frente. Na parte do produto, toda esta parte de sincronização e poder casar as plataformas. O investimento em equipas e tecnologia vai continuar a permitir essa visão de longo prazo. Como explicou o nosso diretor de TI, começámos como uma empresa especializada em pagamentos e recebimentos internacionais. A nossa transformação está a ser oferecer uma conta global, estar muito mais embebido no dia-a-dia, pode passar por fazer o cash management, pagamento de salários… A nossa visão é esta: estar sincronizados com o cliente.

Eventualmente tornar-se também um ERP?

Ou, pelo menos, comunicar de uma forma detalhada e próxima, um serviço parecido, com o ERP, sim.

Neste contexto de guerra comercial, como é que o aumento das tarifas impactou o vosso negócio, estando tão dependente de transações em moeda estrangeira?

Neste momento, temos mais clientes a exportar para os Estados Unidos, mas se falássemos há um ano havia receio. Os próprios clientes a não colocarem encomendas, com o impacto da instabilidade. A forma de comunicar criou esse travão nas exportações. O incremento agora até pode vir desse travão, porque se os clientes continuam a comprar tem de se fazer face aos pedidos dos clientes. Especificamente os clientes de exportações para os Estados Unidos, sentimos que, neste momento, até cresceram em volume. Por exemplo, o setor dos vinhos é muito forte e algum têxtil de produto acabado também.

Por outro lado, assiste-se também ao chamado nearshoring nalguns setores. É um movimento contrário ao vosso negócio. Em que áreas sentiram mais esse efeito?

Um setor onde isso teve muito muito impacto foi na importação de ferro e aço, na metalurgia. Dou-lhe um exemplo concreto de uma empresa que importa aço. Importava da Índia, comprava tudo em dólares, e os preços eram tão competitivos que se tornava um mercado importante para a empresa. O custo de uma matéria-prima tão importante para eles – um valor muito relevante para a faturação – era em dólares, portanto o serviço que a Ebury prestava na gestão de risco era importantíssimo. Com esta questão das quotas para a Europa, traz instabilidade, dado que este cliente agora tem de ter muito cuidado em importar. O que é que pode acontecer? Este negócio até tem uma tarifa de 50% só que o problema é que eles não sabem à partida se vão ter. Ou seja, eles podem estar a comprar, mas desde que colocam a encomenda até que têm o barco, seja para o porto de Roterdão ou de Leixões, vai algum tempo. Então, só descobrem no porto se têm quota para retirar a mercadoria.

No final do processo.

Sim, numa reunião até comentei que não gostava de ter essa responsabilidade e o CFO disse “nem eu”. Isto é uma responsabilidade imensa, porque a mercadoria é cara e o que pode acontecer é: chegam 600 mil dólares de aço ao porto, eles só podem tirar 200 mil, porque porque o preço não justifica, e têm de ficar a pagar o armazenamento, o espaço para deixar no porto. Têm de fazer contas se faz sentido desalfandegar ou não. Isto com dois contentores é suportável, mas se encomendam muito, porque o preço está ótimo e no momento de alfandegar a quota está tomada, o negócio deixa de fazer sentido. Não conseguem sequer depois transformar e vender.

De que forma gerem a instabilidade cambial com as empresas metalúrgicas e de outros ramos de atividade?

Adaptar imenso a estratégia. Há mais monitorização em relação ao risco, temos de estar mais em cima do acontecimento, porque a previsibilidade baixa imenso. Há um contacto mais direto com a empresa, se estiver a pensar fazer importações contacta-se o gestor de conta, percebe como é que está o mercado, olha-se para o forecast e ajuda-se no momento de tomada de decisão. Uma das perguntas que faço para ver se há instabilidade é se tem taxa budget. Por exemplo, uma empresa de roupa que vai vender uma camisa a 70-80 euros e tem um budget para o preço de compra no euro-dólar. Então, o CFO comunica ao departamento de compras: “Quando fazem compras, tenham em consideração que o meu budget está a 1,05 com o euro-dólar [orçamento para um euro equivaler a 1,05 dólares], portanto, tudo o que é acima disso estamos confortáveis na margem, abaixo não”. Há empresas que me dizem isto e outras que não têm budget. Ao fazerem negócio, têm de estar a olhar constantemente para o mercado, a elasticidade de preço… É uma estratégia mais adaptável e de monitorização diária.

Neste momento estamos a explorar muito o Peru, a Colômbia… O Sudoeste Asiático é um objetivo mais à frente para abertura de novos mercados na Ebury.

Os efeitos da guerra no Médio Oriente, nomeadamente ao nível do preço dos combustíveis, está a fazer com que as empresas atinjam o seu limite de absorção de custos, pressionando as margens. É uma realidade com a qual também se deparam com os vossos clientes?

Total. E, não por uma boa razão, mas traz importância ao câmbio. No passado havia mais margem para tudo (erro, não ter certos cuidados…) e era gerido no limite, agora o câmbio – que às vezes era um bocadinho deixado fora – ganha mais importância. Quando temos a margem ali no limite de valer a pena ou não ter ou investir naquele negócio começa a ser tudo importante. Antes o câmbio era um bocadinho deixado fora e agora não. Numa indústria com 200 pessoas a trabalhar, já bastam os desafios dos custos de transporte, constantemente a subir, e ainda ter o câmbio por cima disso… As empresas começam a ficar alerta que isto pode prejudicar muito.. Há oito anos, se calhar, diziam-me “isso não é tão relevante” e agora procuram-nos por estar a impactar.

Há pouco falou nesta era de “modernização com o digital” e o risco das chamadas piratas. Que investimentos estão a fazer na IA?

Ninguém quer ficar para trás nesta corrida. Estamos a fazer os investimentos. Um gestor de conta que pode utilizar a IA de forma eficiente para estar preparado para uma reunião e que antes lhe tomava tempo, cruzando notícias com toda a informação interna que temos, casar, casar essas informações, ter perspetivas e jams – como lhes chamamos – a soltar avisos importantes para o cliente. Na equipa de vendas, ter lead sourcing para tentar chegar a empresas que façam sentido. Algo importante é no branqueamento de capitais ter a monitorização a ser feita, em parte, por IA, o que evita muitos falsos positivos de processos. Há uma pequena parte que é feita por IA, mas o humano continua a ter a decisão final. Ter menos falsos positivos é muito importante. Por exemplo, se um pagamento não seguir pode ter um constrangimento gigante no importador. Só embarca a mercadoria na China se o pagamento já lá estiver. Se o pagamento não chega ou demora três dias, já não será aquele barco, terá de fazer outra marcação e isto pode significar mais um mês.

A avaliação de branqueamento de capitais causava esse entrave?

Agora há menos falsos positivos, portanto menos pagamentos a ficarem ali bloqueados e menos situações de atraso.

Quanto é que desceram os falsos positivos com a tecnologia, supervisionada pelo humano?

Do que falei com a nossa compliance officer, menos 40%. É mesmo um impacto grande.