Mobilidade

“Licenciamento de postos de carregamento elétrico tem de ser mais rápido”premium

O CEO da Via Verde vê o mercado de carregamentos elétricos a crescer a dois dígitos nos próximos anos. Nos transportes públicos, a integração do Navegante na aplicação está "no roadmap para 2027".

Depois de Oeiras, a Via Verde inaugura oficialmente nesta terça-feira o segundo hub de carregamento super-rápido na estação de serviço da Trofa, na A3. A empresa já conta 280 postos e quer chegar aos 350, num investimento de 20 milhões de euros, que o presidente executivo diz que poderá ser revisto em alta face ao crescimento acelerado da procura por carros elétricos.

"O cliente já percebe que consegue fazer uma vida elétrica. O tema da ansiedade acho que já foi ultrapassado e foi ultrapassado este ano", considera Eduardo Ramos, que prevê um crescimento a dois…

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