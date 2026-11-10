“Licenciamento de postos de carregamento elétrico tem de ser mais rápido”

Depois de Oeiras, a Via Verde inaugura oficialmente nesta terça-feira o segundo hub de carregamento super-rápido na estação de serviço da Trofa, na A3. A empresa já conta 280 postos e quer chegar aos 350, num investimento de 20 milhões de euros, que o presidente executivo diz que poderá ser revisto em alta face ao crescimento acelerado da procura por carros elétricos.

"O cliente já percebe que consegue fazer uma vida elétrica. O tema da ansiedade acho que já foi ultrapassado e foi ultrapassado este ano", considera Eduardo Ramos, que prevê um crescimento a dois…