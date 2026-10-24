Eleições no Brasil

“Maior risco das eleições no Brasil para as empresas é alteração frequente das regras do jogo”premium

Em entrevista ao ECO, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil alerta que a incerteza sobre impostos, juros e regulação condiciona o investimento das empresas no país sul-americano.

Na véspera de os brasileiros irem às urnas para decidir entre Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil (CPCB) - São Paulo deixa um aviso aos empresários e investidores portugueses. "O maior risco não é necessariamente a vitória de um candidato ou de outro, é a ausência de previsibilidade, a deterioração das condições de financiamento ou a alteração frequente das regras do jogo", alerta Domingos Pereira Coutinho, para quem a estabilidade das condições económicas será determinante para as empresas que ponderam investir no país.

Os dois cenários eleitorais poderão traduzir-se em orientações económicas distintas. Uma eventual reeleição de Lula representaria a continuidade de uma abordagem que atribui "maior protagonismo ao Estado", à política social e ao…

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