Eduarda Abbondanza, alma da ModaLisboa desde a sua criação, há 35 anos, é firme na convicção do papel da associação. Internacionalizar a moda portuguesa "a partir de Lisboa" e criar condições para que designers portugueses possam desenvolver as suas marcas. O seu desejo, tão ambicioso quanto confessável, é que, a dez anos, a semana da moda portuguesa seja tão importante como as três maiores da Europa - Londres, Paris e Milão.

Presidente da Associação ModaLisboa e diretora criativa do evento, Eduarda Abbondanza defende que a moda de autor precisa de investimento, lojas e consumidores que reconheçam o valor da criatividade. E aponta o…