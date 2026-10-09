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Exclusivo “Marcas de luxo estão com algumas fragilidades. Isso cria espaço para marcas de autor”premium

Eduarda Abbondanza, diretora criativa da ModaLisboa, diz que há espaço para marcas de autor, mas avisa que será difícil desenvolver marcas portuguesas sem investimento e lojas nas cidades.

Eduarda Abbondanza, alma da ModaLisboa desde a sua criação, há 35 anos, é firme na convicção do papel da associação. Internacionalizar a moda portuguesa "a partir de Lisboa" e criar condições para que designers portugueses possam desenvolver as suas marcas. O seu desejo, tão ambicioso quanto confessável, é que, a dez anos, a semana da moda portuguesa seja tão importante como as três maiores da Europa - Londres, Paris e Milão.

Presidente da Associação ModaLisboa e diretora criativa do evento, Eduarda Abbondanza defende que a moda de autor precisa de investimento, lojas e consumidores que reconheçam o valor da criatividade. E aponta o…

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Rafael Correia,

RTP, contribuição audiovisual, Lusa, Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. O que prevê o OE para o setor dos media.

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