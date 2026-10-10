Desmantelar navios que hoje vão "morrer" na costa da Índia, construir eólicas, readaptar navios de cruzeiro são algumas das perspetivas de conquista de indústrias de alto valor acrescentado para o porto de Setúbal. Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal, conta o que está a ser preparado, com grandes investidores interessados em trazer centenas de milhões, ou até milhares de milhões de euros para as margens do Sado.

A estratégia é trazer a construção de navios que são feitos fora da Europa, pelo menos os mais técnicos, e militares também, trazê-los para dentro, não serem feitos fora da Europa. Aí,…