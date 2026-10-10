Porto de Setúbal está a preparar-se para candidatura a fundos europeus que permitirão preparar a infraestrutura da margem do Sado para responder às exigências das guerras, diz Vítor Caldeirinha.
Desmantelar navios que hoje vão "morrer" na costa da Índia, construir eólicas, readaptar navios de cruzeiro são algumas das perspetivas de conquista de indústrias de alto valor acrescentado para o porto de Setúbal. Vítor Caldeirinha, presidente dos Portos de Lisboa e Setúbal, conta o que está a ser preparado, com grandes investidores interessados em trazer centenas de milhões, ou até milhares de milhões de euros para as margens do Sado.
A estratégia é trazer a construção de navios que são feitos fora da Europa, pelo menos os mais técnicos, e militares também, trazê-los para dentro, não serem feitos fora da Europa. Aí,…
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