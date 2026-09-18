O recém-fundado Instituto Progresso vai apresentar neste sábado o seu primeiro documento de política pública, dedicado à transformação da economia portuguesa com recurso à inteligência artificial (IA). Em entrevista ao ECO, Luísa Ribeiro Lopes, presidente do conselho diretivo do .PT, que aqui intervém como diretora de Digital e Inovação da associação, explica as propostas mais emblemáticas, como o lançamento de uma discussão sobre a possibilidade de "atualizar" a Constituição da República Portuguesa para incluir uma "reserva de decisão humana" em matérias que afetam direitos, liberdades e garantias.

O think thank propõe ainda a criação, promovida pelo Estado, de "berçários" para as empresas menores poderem testar aplicações que requerem computação avançada em infraestrutura de empresas de maior dimensão, como as…