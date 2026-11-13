“Sou a Dana, assistente do Vasco — fico eu a coordenar a entrevista.” A mensagem chegou por email, mas não foi escrita por um humano. Dana Allen apresenta-se como assistente executiva e como uma agente de inteligência artificial (IA) “contratada através da Spinnable”, a empresa de Vasco Pedro, fundador e CEO. Minutos depois, a resposta de Sara Collins, também uma agente de IA, mas desenvolvida de forma independente, e a título pessoal, pelo autor desta entrevista, com recurso ao Claude Code. “O horário já está reservado no formulário de marcação da Web Summit. Obrigada.”

A cena não é truque de bastidores e muito menos foi planeada: os dois agentes estavam programados para ter autonomia. Aliás, o empreendedor -- que ganhou notoriedade como fundador da Unbabel, startup…