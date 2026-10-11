Ismail Amla, da Kyndryl, explica como a IA está a transformar as empresas, a dar maior autonomia aos agentes e a criar novos desafios de segurança e organização do trabalho.
A inteligência artificial (IA) está a redesenhar vários processos nas empresas, a levantar novas questões de segurança e a transformar a forma como as organizações trabalham. Para Ismail Amla, Senior Vice President da Kyndryl e líder global da Kyndryl Consult, os agentes de IA representam uma mudança particularmente profunda, ao passarem de sistemas que respondem a pedidos para tecnologias capazes de pensar, agir e executar tarefas de forma autónoma.
Em entrevista ao ECO, o responsável da empresa, que pertenceu até 2021 à IBM, considera que a IA vai transformar profundamente a indústria de consultoria, à medida que os clientes passam a…
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