Inteligência Artificial

“Não se pode construir tecnologias emergentes sobre bases frágeis”premium

Ismail Amla, da Kyndryl, explica como a IA está a transformar as empresas, a dar maior autonomia aos agentes e a criar novos desafios de segurança e organização do trabalho.

A inteligência artificial (IA) está a redesenhar vários processos nas empresas, a levantar novas questões de segurança e a transformar a forma como as organizações trabalham. Para Ismail Amla, Senior Vice President da Kyndryl e líder global da Kyndryl Consult, os agentes de IA representam uma mudança particularmente profunda, ao passarem de sistemas que respondem a pedidos para tecnologias capazes de pensar, agir e executar tarefas de forma autónoma.

Em entrevista ao ECO, o responsável da empresa, que pertenceu até 2021 à IBM, considera que a IA vai transformar profundamente a indústria de consultoria, à medida que os clientes passam a…

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Marketers planeiam aumentar investimento de meios em IA

+ M,

O estudo Media Reactions 2026, promovido pela Kantar, auscultou cerca de 800 profissionais de marketing em todo o mundo e realizou cerca de 23 mil entrevistas em 33 mercados.

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