“Não tenho a menor dúvida de que o jornalismo é uma profissão sob ataque”premium
A presidente da CCPJ quer transformar a comissão num Conselho Regulador do Jornalismo e financiar formação em deontologia. Em entrevista ao +M, contesta a versão da Lusa sobre a sua saída.
“Para muitos jornalistas, a CCPJ só lhes bate à porta para receber dinheiro pelas carteiras, que é muito, ou para sancionar”. É esta a imagem que Luísa Meireles, presidente da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), quer deixar para trás com a reestruturação anunciada no início de outubro, que pretende transformar o organismo num “Conselho Regulador do Jornalismo”. Em entrevista ao +M, defende que a reforma deve contemplar “necessariamente, a redução do preço da carteira”, mas sem acabar com os emolumentos: “Se é uma profissão regulada, tem de se pagar por ela.”
Cooptada em fevereiro, depois de quase um ano de impasse, a presidente lidera uma estrutura com cinco funcionários a tempo inteiro e uma jurista a meio tempo. Diz que, para “funcionar em…
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