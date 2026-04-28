NATO mais europeia “cria oportunidades para a indústria de defesa”

Camille Brand, secretário-geral da ASD, está em Portugal para a convenção da associação europeia que representa a indústria de defesa, espaço e aeronáutica e falou com o ECO/eRadar.

“Penso que é questionável dizer na mesma frase ‘seja mais responsável, gaste mais em defesa e compre apenas produtos americanos'”, afirma Camille Brand, secretário-geral da ASD, organização europeia que representa mais de 4 mil empresas do setor de defesa, espaço e aeronáutica, sobre a posição norte-americana relativamente ao foco promovido por Bruxelas de que os Estados-Membros escolhem made in Europe na hora de reequipar as forças armadas.

E o que pensa a indústria sobre uma NATO mais europeia? “Caminhamos para uma situação em que os europeus terão que ser muito mais responsáveis ​​pela sua própria defesa. É uma exigência dos EUA. Os europeus reconhecem isso. Durante o primeiro mandato de Trump, ainda havia uma expectativa de que, se sobrevivermos, poderemos voltar ao normal. Agora existe um amplo reconhecimento por todas as partes de que isto tem de mudar e que irá mudar profundamente”, começa por dizer Camille Brand. “Do ponto de vista da indústria, creio que isto cria oportunidades para a indústria europeia satisfazer as exigências do nosso setor de defesa. E acho extremamente importante que o façamos.”

O secretário-geral está em Portugal para a convenção da ASD que, pela primeira vez, decorre no país, e falou com o ECO/eRadar.

A relação Europa-EUA já viveu dias melhores, o tema do Irão também não ajudou. Fala-se da necessidade de uma NATO mais europeia. Do ponto de vista da indústria, como olha para essa possibilidade?

Mesmo pondo de lado a política, os tweets, os comentários feitos nos dois lados do Atlântico, estamos num ambiente em que a relação entre os Estados Unidos e seus aliados europeus está a mudar de forma extremamente rápida. Temos os Estados Unidos menos focados do que nunca na segurança europeia, enfrentando, por sua vez, exigências muito elevadas para sua indústria de defesa.

Temos de admitir que não há como voltar ao sistema anterior. Podemos desejar um sistema mais calmo — acho que todos ficaríamos felizes em não ter uma mini ou grande-crise por semana nas relações transatlânticas —, mas a realidade é que caminhamos para uma situação em que os europeus terão que ser muito mais responsáveis ​​pela sua própria defesa. É uma exigência dos EUA. Os europeus reconhecem isso. Durante o primeiro mandato de Trump, ainda havia uma expectativa de que, se sobrevivermos, poderemos voltar ao normal. Agora existe um amplo reconhecimento por todas as partes de que isto tem de mudar e que irá mudar profundamente. Do ponto de vista da indústria, creio que isto cria oportunidades para a indústria europeia satisfazer as exigências do nosso setor de defesa. E acho extremamente importante que o façamos.

Isso não significa que a relação transatlântica, inclusive na área de tecnologia, irá desaparecer ou transformar-se drasticamente. Mas significa que uma NATO mais europeia dependerá mais de soluções europeias para algumas das tecnologias. Há um exemplo recente que, acredito, é muito revelador. O famoso avião AWACS (Airborne Warning and Control System), conhecido como o olho do céu da NATO, durante quatro décadas, foi uma solução americana. Agora os países da NATO decidiram optar por uma solução europeia-canadiana. Não fizeram isso contra os Estados Unidos, mas porque era a solução disponível imediatamente, com um bom custo-benefício. Veremos cada vez mais exemplos desses, porque os europeus vão querer depender mais de soluções europeias.

Costumo usar essa imagem com dois lemas muito famosos na política e na indústria dos EUA: Em primeiro lugar, “Yes, we can” [Sim, nós podemos”]. Podemos fazer isso se o decidirmos. E segundo, é só uma questão de o fazer. Então, simplesmente façam-no em algum momento [just do it]. Parem de falar sobre o fato de ‘oh meu deus, não conseguimos fazer isso sem os americanos’.

No final, uma NATO mais europeia será uma ótima aliada para os Estados Unidos, e teremos uma relação amigável, e todos ficarão felizes. Os EUA terão transferido grande parte do fardo da segurança europeia, os europeus arcarão com esse fardo, mas continuarão a ser bons aliados dos EUA. Acredito que poderá haver uma solução vantajosa para ambos os lados. E é interessante porque, ao lermos declarações de altos funcionários americanos, como o subsecretário do Departamento de Guerra, Elbridge Colby, é exatamente o que ele pede aos europeus.

É claro que os EUA preferem que compremos produtos americanos, mas também reconhecem que o seu próprio sistema está sob pressão para responder à procura.

O que vemos hoje são países europeus extremamente frustrados porque enfrentam atrasos na entrega dos sistemas americanos, porque enfrentam restrições no uso desses sistemas, como a possibilidade de fornecê-los à Ucrânia, caso desejem, e assim por diante. Creio que seja um pedido justo por parte dos europeus, uma expectativa justa do público europeu e dos europeus coletivamente, enquanto governos, dizer: ‘OK, vamos gastar muito mais e vamos comprar um pouco mais de produtos europeus nesse contexto.’

Penso que é questionável dizer na mesma frase ‘seja mais responsável, gaste mais em defesa e compre apenas produtos americanos’.

Mas, em certa medida, era essa a mensagem.

Não de todos os funcionários americanos, mas às vezes acontece um pouco disso. A realidade é que a profundidade das relações transatlânticas significa que continuará a haver um fluxo de tecnologia e equipamentos dos EUA para a Europa, que não desaparecerá da noite para o dia, nem sequer é essa a intenção da Comissão ou da indústria. Muitas empresas europeias têm parcerias muito estreitas com empresas americanas e fazem parte do mesmo mercado. Mas se não reconhecermos que o fato de os europeus serem mais responsáveis ​​pela sua defesa, gastando muito mais, implica em certa medida comprar mais produtos europeus, penso que corremos dois riscos. Um dos riscos, é que a nível político, os membros do parlamento, a população diga: ‘Por que estamos a gastar este dinheiro na nossa economia?’. E essa é uma troca que até mesmo os americanos deveriam reconhecer. E em segundo lugar, penso que é muito importante, numa perspetiva estratégica, que os europeu se forem mais responsáveis, também devam ter uma maior participação na solução.

Com o tempo, teremos um bolo que ficará muito maior. A questão é: a fatia do bolo que cabe aos EUA, que hoje é muito significativa em algumas áreas, como mísseis e caças, vai continuar a ser tão grande ou não?

Muitos países europeus irão continuar a comprar equipamentos americanos — nem que seja porque escolheram um caça que os integrará ao ecossistema pelos próximos 30 anos —, mas poderão diversificar e olhar para opções europeias. O que vemos hoje são países europeus extremamente frustrados porque enfrentam atrasos na entrega dos sistemas americanos, porque enfrentam restrições no uso desses sistemas, como a possibilidade de fornecê-los à Ucrânia, caso desejem, e assim por diante.

Creio que seja um pedido justo por parte dos europeus, uma expectativa justa do público europeu e dos europeus coletivamente, enquanto governos, dizer: ‘OK, vamos gastar muito mais e vamos comprar um pouco mais de produtos europeus nesse contexto.’