“Ninguém está contra as renováveis. É a única coisa onde peço alguma calma”

"Uma possível candidatura da Sabena a uma área de defesa" pode ser uma solução para o aeroporto de Beja, que "pode ter um potencial absolutamente enorme", diz o presidente da CCDR Alentejo.

Assumindo-se como um “defensor da incorporação de energia renovável no sistema elétrico nacional”, o presidente da CCDR Alentejo pede calma para tentar resolver os atrasos no licenciamento de projetos fotovoltaicos ou até eólicos na região. Ricardo Pinheiro sublinha que tem sido difícil encontrar, por parte dos promotores, localizações que não tenham incompatibilidades com reserva agrícola nacional, mas, “acima de tudo, a consciencialização de mudar o hábito”. “Quando modificamos a vista que uma pessoa tem do seu quintal no Alentejo, é um exercício muitas vezes complicado, embora perceba que este exercício possa ter de ser feito”, sublinha no ECO dos Fundos, o podcast quinzenal do ECO sobre fundos europeus.

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Ricardo Pinheiro sugere separar grandes projetos fotovoltaicos ou até eólicos “para não criar um impacto tão grande”, mas pede “vagar”, o mote do Évora 27, a capital europeia da Cultura. “É a única coisa onde peço alguma calma, porque temos de fazer avançar o sistema elétrico nacional, mas também em respeito pelas populações”, sublinha.

O presidente da CCDR Alentejo reconhece ainda que a “habitação na costa alentejana é um desafio preocupante”, a eletrificação do troço ferroviário Casa-Branca/Beja pode levar dois a três anos a ficar concluído e o seu financiamento pode transitar para o próximo quadro comunitário de apoio.

Já tem ideia de qual é que vai ser a outra grande área de localização empresarial que vai propor no interior do Alentejo, para fazer par com Sines?

Não. A minha visão em relação à governação do território é um exercício de proximidade onde queremos perceber o que é que o território nos diz, ajustarmos o mais rapidamente possível, não só à escala nacional, mas também à escala europeia — ter esta capacidade e esta voz ativa também junto da Comissão Europeia. No entanto, há duas grandes áreas que se aproximaram da CCDR. Uma no Alentejo Central, a zona dos mármores tem um pensamento e tem estudos definidos em relação à forma como deve existir aqui uma plataforma logística nessa zona, Borba, Alandroal, Vila Viçosa, Estremoz. A outra zona é a do Alto Alentejo.

Ainda não estando definida a dimensão do acordo dentro da comunidade intermunicipal de uma localização. As conversas que eu e os meus colegas das outras CCDR temos tido com o Sr. ministro da Economia em relação a esta questão é que deve existir a possibilidade de haver um programa de procedimentos, mas que o peso da unanimidade da escolha da localização deve emergir em primeira mão dentro da comunidade intermunicipal. Acho que é uma questão justa dentro de uma NUT3, identificarmos qual é a zona, para não existir dentro de uma NUT3 mais do que uma localização. Um ponto importante.

E depois é olharmos para uma série de critérios: ferrovia, distribuição de linhas de transporte e eletricidade, abastecimento de gás natural, fornecimento de água, redes de banda larga, data centers, proximidade às conexões rodoviárias. Esta dimensão deve ser avaliada. Aquilo que que penso que possa acontecer é existir uma preparação de um programa de procedimentos harmonizado nas CCDR e depois receber as várias candidaturas e isto aqui com a certeza absoluta em função daquilo que seja a seleção de cada uma das NUT3 dentro da NUT2 Alentejo.

Penso que possa acontecer é existir uma preparação de um programa de procedimentos harmonizado nas CCDR e depois receber as várias candidaturas [às áreas de localização empresarial].

As infraestruturas são um ponto bastante importante no Alentejo, desde logo porque tem um aeroporto – o único que acolhe o maior avião comercial do mundo. Como é que encara a discussão da Portela estar esgotada e de que é necessário um novo aeroporto, sabendo que tem ali um aeroporto prontinho a usar?

Fundamentalmente, encarar esta questão como um exercício racional, mas pela minha formação também introduzir uma dose de engenharia naquilo que é a gestão pública. O aeroporto de Beja pode ter potencial. Passados dois ou três dias de tomar posse na CCDR Alentejo, com o presidente da Câmara de Beja e a Sabena, tivemos uma reunião com investidores internacionais. Não este anúncio que foi feito, até antes. Pode existir aqui algum interesse na ótica da manutenção de aviões de carga ou outro tipo de aviões, e a valorização daquela infraestrutura parece-me particularmente importante estar adaptada não só do ponto de vista da própria pista — há questões importantes que parece que é a salvaguarda do espaço aéreo que está garantida atualmente –, mas aquilo que é a dimensão de investimento, nomeadamente em hangares, que permitam a atratividade de determinadas áreas que são complementares à aviação, mas que trazem um valor acrescentado à região. É nessa base que se tem estado a desenvolver alguns dos contactos internacionais. Tem-se falado neste projeto dos Tucano, da construção dos Super Tucano, que não conheço ainda em detalhe, mas a conversa da manutenção aeronáutica e, eventualmente, de uma possível candidatura da Sabena a uma área de defesa para garantir estas operações, eu acho que o aeroporto de Beja pode ter um potencial absolutamente enorme para determinada área de atividade dentro do espaço europeu e ser um player que marque uma posição, nomeadamente nesta área de atividade.

Outra infraestrutura importantíssima é a ferrovia que liga a Beja e Casa Branca. Em abril, o Governo disponibilizou 60 milhões para garantir o montante em falta para a eletrificação da linha. Essa obra é para avançar quanto? As locomotivas é suposto ser em janeiro do próximo ano e a obra de eletrificação?

A ferrovia é um ativo absolutamente enorme. O programa de eletrificação da linha Casa Branca Beja, são obras que demoram tempo, não vale a pena. Percebemos o tempo de fornecimento de uma automotora que foi comprada no ano de 2020 ou 2021, eventualmente daquelas 117 automotoras, algumas delas, passados quase sete anos, estão agora a chegar a Portugal. Esta dimensão da crise afeta a produção destes grandes equipamentos. Mas a verdade é que, numa fase de programação de fundos comunitários, a importância de continuarmos a manter um determinado valor para o início do projeto de eletrificação da linha Casa Branca Beja é extraordinariamente importante. Não quero desviar-me da sua pergunta. O prazo em que uma obra destas pode acontecer serão entre dois a três anos em que a coisa poderá estar completamente terminada. Eventualmente até pode existir a probabilidade de uma passagem de financiamento de um quadro de apoio comunitário para o outro.

Enquanto gestor do Alentejo 2030, sempre me irei debater para continuar a garantir e a colocar uma verba para garantir o financiamento, em articulação com a Infraestruturas de Portugal, para uma obra tão importante como aquela que deve acontecer no Baixo Alentejo.

Outro dos grandes desafios do Alentejo é a população, que entre 2021 e 2025 cresceu, em grande parte, fruto da imigração. Este tipo de crescimento coloca novos desafios, nomeadamente de habitação. Por um lado, Sines está a atrair cada vez mais investimentos e precisa de trabalhadores para acompanhar esse aumento, mas também porque a agricultura também exige muita mão-de-obra. Há capacidade em termos de habitação, de centros de saúde, de escolas, para responder a este aumento da população alentejana?

Já falámos no Produto Interno Bruto da NUT3 do Baixa Alentejo de 90%, ou seja, está a 20 ou 15 pontos percentuais acima da média da União Europeia, e isso deve-se fundamentalmente a setores como a Agricultura (não estou a pôr por ordem de valor) e a extração de matérias críticas raras. É importantíssimo o peso que esta área tem na economia regional e nesta subida do PIB do Baixo Alentejo. É um setor altamente estruturado, altamente organizado, com grande valor acrescentado no seio das sociedades. Recordo-me de Aljustrel ou Castro Verde, que está nos cinco municípios com o maior poder de compra à escala nacional. O nível de conhecimento associado à engenharia, à higiene e à segurança do trabalho, aos cuidados médicos de urgência atendendo à atividade, é absolutamente fascinante essa dimensão.

Também Sines… A CCDR Alentejo tem vindo a fazer um esforço grande para responder em tempo real àquilo que é a vontade dos investidores. Há duas semanas, atribuímos o título de instalação digital a vários projetos, um da Galp na produção de hidrogénio; um da Repsol à ativação de dois reatores eventualmente dos maiores à escala europeia na produção de polipropileno e polietileno, e desta forma garantir que a Europa não precisa de importar essas matérias-primas de outras geografias que cada vez controlamos menos. E é óbvio que esta dimensão obriga a ter uma preparação e uma articulação grande em relação àquilo que é a matéria de habitação.

Temos vindo a fazer um trabalho, a CCDR, o Ministério da Economia, em conjunto com o Município de Sines. Falei recentemente com o Sr. presidente da Câmara, por causa de um complemento de informação do plano de urbanização que está a ser feito em Sintes, para aquelas mais de oito mil casas que Sines precisa para dar resposta àquilo que é a dimensão da indústria e que ali se está a instalar, e claramente a habitação, fundamentalmente na costa alentejana. Há um desafio que é preocupante.

Uma situação com a qual estamos iminentemente preocupados é responder a uma questão que devia ser normal, mas tem sido anormal nos últimos 20 anos, que é o Alentejo perder mais de 10% da sua população. E, de repente, aparecem alguns casos que crescem em percentagem, como é o caso de Sines.

Mas recordando-me objetivamente deste município, Odemira cresceu 34% da população. Os rácios e os padrões de acesso às escolas, aos cuidados de saúde, toda esta dimensão é uma dimensão que obriga a olhar para o planeamento e até para a organização daquilo que é a relação entre os municípios, a CCDR, os municípios e a Lei das Finanças Locais de uma forma completamente diferente e é uma situação com a qual estamos iminentemente preocupados, tanto eu como o Sr. vice-presidente da área da educação, porque de facto é responder a uma questão que devia ser normal, mas tem sido anormal nos últimos 20 anos, que é o Alentejo, perder mais de 10% da sua população e de repente aparecem alguns casos que crescem em percentagem, como é o caso de Sines.

E claramente este problema, com certeza, deve ser uma das conversas que, naquilo que seja a minha aproximação ao Sr. ministro da Educação, estamos atentos, e são casos que devem ter esta monitorização, porque são casos que não devemos não premiar o sucesso em relação ao crescimento demográfico.

Já tem alguma data para o início da construção das casas naqueles terrenos públicos em Vila Nova de Santo André?

Não é a CCDR que tem de ter. O trabalho que está a ser feito nessa dimensão é para acelerar o mais rapidamente possível aquilo que são as construções dessas habitações. São três grandes núcleos que eventualmente Sines pode precisar de complementaridade de informação. O Sr. Presidente da Câmara também tem demonstrado outras reivindicações em outras áreas, mas não sou capaz de controlar uma área específica. Aliás, isto deve ser dito: Sines tem uma multiplicidade de instrumentos de gestão territorial dentro do seu território, que, só perceber, toda aquela dimensão tem sido um exercício problemático.

Mas o trabalho que temos feito em conjunto com a CCDR, a Unidade de Ordenamento do Território, também o planeamento do Município de Sines, tem levado a que este caminho se faça e consiga agilizar o mais rapidamente possível, porque, de facto, muita desta indústria, a Calb, a Repsol, a Galp, e a necessidade destes postos de trabalho e de fixar estas pessoas àquele território, é um dos assuntos com os quais vivemos diariamente na CCDR Alentejo.

Já referiu os data centers. É uma atividade que exige imensa energia e os parques solares no Alentejo têm sofrido alguns atrasos, porque alguns municípios têm travado o licenciamento destes projetos. Tem alguma solução para tentar agilizar estes problemas?

É preciso percebermos o que aconteceu. Quando Portugal desligou a central do Pego e a central de Sines, prendeu-se com uma decisão dos investidores que operavam aquelas centrais em função de um valor da tonelada de CO 2 que era pago por abastecerem aquela fonte de produção de energia com carvão. A determinada altura, disseram ‘isto não é rentável continuar a operar em função da compensação de CO2 que devia ser introduzida na sua operação. E grande parte das linhas de transporte e distribuição de eletricidade passavam em função daquelas grandes localizações.

Apesar de desligarmos duas centrais, a verdade é que os cabos de transporte que ligavam aquelas centrais passavam naquelas localizações. E era preciso substituir-se a potência que estava associada àquelas centrais por fontes renováveis. A verdade é que ocupar espaço muitas vezes rural com fontes de energia renovável, às vezes, cria uma mudança de paradigma na consciência visual que temos do nosso território.

Sou um defensor de um mix e da incorporação de energia renovável — esta é uma opinião minha e que me vincula exclusivamente a mim, mas alinhado com a dimensão europeia –, no sistema elétrico nacional.

Este exercício de encontrar, por parte dos promotores, localizações que não tenham incompatibilidades do ponto de vista da reserva agrícola nacional — que às vezes é difícil, porque os projetos estão próximo daquilo que é a injeção na rede –, tem sido um exercício difícil. Mas acima de tudo mais difícil tem sido a consciencialização de mudar o hábito… Tenho uma expressão que utilizo: quando modificamos a vista que uma pessoa tem do seu quintal no Alentejo, é um exercício muitas vezes complicado, embora perceba que este exercício possa ter de ser feito.

O que é que pode ser feito?

Às vezes, separar grandes projetos de fotovoltaico ou até de eólico e não criar um impacto tão grande em relação a esta dimensão. Tenho falado com a Sra. ministra do Ambiente e de Energia em relação a esta natureza. Mesmo na sindicância que existe, ninguém está contra as renováveis e as pessoas percebem a importância da incorporação de renováveis no sistema elétrico nacional. As zonas de aceleração de renováveis, algumas no Alentejo, podem vir a acelerar ou a ajudar a implementar alguns destes projetos com o respeito enorme que os autarcas e cada um dos planos diretores municipais têm em relação a esta matéria. Mas estou confiante de que, para bem da soberania energética nacional e europeia, alguns destes projetos façam o caminho de respeito pelas condicionantes ambientais, pelas condicionantes agrícolas e depois por uma questão que é adaptarmos também aquilo que é a vontade da sociedade onde vivemos.

Percebo que haja projetos que possam ter mais dificuldades do que outros, mas é um caminho que se vai realizar e estou confiante que aquilo que é a meta do Plano Nacional de Energia e Clima, pelo menos o contributo do Alentejo, se possa fazer.

Agora, é a única coisa onde peço alguma calma e o Alentejo tem o sinónimo na capital europeia da cultura, o vagar, mas é em relação a esta questão, porque temos de fazer avançar o sistema elétrico nacional, mas também em respeito pelas populações.