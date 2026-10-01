Segurança Social

“No ano em que não se der bónus aos pensionistas, rendimento das pessoas vai baixar”premium

Depois de três anos consecutivos de suplementos extraordinários para pensionistas, no ano em que o bónus não for atribuído o rendimento dos reformados vai diminuir. O aviso é de Vieira da Silva.

Em dezembro, e pelo terceiro ano consecutivo, os pensionistas portugueses com rendimentos mais baixos vão receber um suplemento extraordinário, medida a que o ex-ministro José Vieira da Silva não poupa críticas. Em entrevista ao ECO, o antigo governante alerta que, após três anos de bónus, esta medida já deixou de ser extraordinária e passou a ser ordinária, pelo que, no ano em que não seja atribuído, o rendimento dos pensionistas, na prática, vai baixar.

"Se há condições, então, mexamos na forma de atualização. Assumamos esse compromisso. É para isso que os governos existem, para assumir compromissos, não para dizer ‘olha, agora sobrou, toma lá'", defende o…

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