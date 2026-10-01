Em dezembro, e pelo terceiro ano consecutivo, os pensionistas portugueses com rendimentos mais baixos vão receber um suplemento extraordinário, medida a que o ex-ministro José Vieira da Silva não poupa críticas. Em entrevista ao ECO, o antigo governante alerta que, após três anos de bónus, esta medida já deixou de ser extraordinária e passou a ser ordinária, pelo que, no ano em que não seja atribuído, o rendimento dos pensionistas, na prática, vai baixar.

"Se há condições, então, mexamos na forma de atualização. Assumamos esse compromisso. É para isso que os governos existem, para assumir compromissos, não para dizer ‘olha, agora sobrou, toma lá'", defende o…