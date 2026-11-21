"Lançar o livro é mais uma maneira de explicar que ainda há muita coisa por fazer, e que nós temos de estar preparados para futuros eventos deste género, para que não se repitam os erros e se consiga pegar nas boas práticas", resume Gonçalo Lopes. O autarca socialista, que pouco mais era que um anónimo na generalidade do país, tornou-se a voz audível da região de Leiria quando, como o próprio descreve, o país estava concentrado num Benfica-Real Madrid e no debate presidencial antes da segunda volta das eleições. O livro é "Kristin - Os dias que mudaram Leiria", escrito pelo presidente da Câmara de Leiria e que é lançado oficialmente neste sábado, com apresentação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Há uma motivação que é deixar registado, ainda com alguma capacidade de memória, o que aconteceu na tempestade Kristin, o que foram os dias da emergência, depois os dias a seguir à…