O Plano Estratégico para o turismo "já está na sua fase final, do ponto de vista do processo legislativo", revela o presidente do Turismo de Portugal em entrevista ao ECO. "Estamos certos de que muito brevemente será aprovado em Conselho de Ministros", acrescenta. Carlos Abade elenca alguns dos desafios que o plano tenta abordar desde a tecnologia, inteligência artificial, alterações climáticas e mão de obra e sublinha que "o turismo é uma indústria de pessoas" e "para isso precisa de pessoas", sendo que a mão de obra imigrante é "particularmente relevante para o setor".

"No momento em que temos limitações no caso do aeroporto de Lisboa, é bom ver que tudo depende muito do valor do espaço aéreo", por isso a aposta passa por continuar a…