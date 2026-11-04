"O país tem de ter consciência de que a resolução do problema da habitação não se consegue de um dia para o outro", alerta Álvaro Santos, presidente da CCDR Norte.
Com a reprogramação do Portugal 2030, os programas regionais passaram a ter uma dotação para apoiar a habitação. Ao Norte2030 couberam 285 milhões de euros. Os municípios já contam com 134 milhões a concurso para projetos de arrendamento acessível e, até ao final do ano, vai ser lançado um outro de 66 milhões mas para habitação acessível, avançou no ECO dos Fundos, o presidente da CCDR Norte. Álvaro Santos sublinhou que "a habitação é a grande guerra atualmente". "Temos de vencê-la, mas temos de estar todos juntos", frisou.
No início do próximo ano, serão lançados concursos direcionados para o alojamento estudantil e para casas de função, com uma dotação de cerca de 85 milhões de euros, revelou Álvaro Santos, acrescentando…
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“Norte2030 vai lançar um concurso para apoiar habitação acessível até ao final do ano”
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