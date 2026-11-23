Após dois anos de contração, o relatório anual Luxury Worldwide Market Study da Bain & Company prevê que o mercado de bens pessoais de luxo alcance 367 mil milhões de euros em 2026, após dois anos de contração. A recuperação é desigual: o número de consumidores deverá cair para 315 milhões e as margens EBIT das marcas poderão ficar entre 14% e 16%, segundo Cira Cuberes, partner da Bain & Company e representante ibérica da consultora para o tema do luxo, em entrevista ao ECO Avenida.

Entre as conclusões do estudo, sobressai que embora o mercado de bens pessoais de luxo dê sinais de recuperação, o crescimento não é idêntico em todas as categorias nem a todos os…