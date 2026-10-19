Da LVMH para a Ferreira de Sá, de um grupo instituído para uma marca em construção. Américo Pinheiro, CEO da empresa de tapetes mais internacional de Portugal, conta por que quis trabalhar aqui
A chegada de Américo Pinheiro à liderança da fábrica de tapetes Ferreira de Sá é uma história para contar. "Fui eu que fui ter com eles", diz ao ECO Avenida. Tinha feito uma carreira em marcas de luxo, trabalhando no grupo LVMH, e queria voltar para Portugal.
Os 80 anos da Ferreira de Sá e a sua experiência na produção de tapetes tinham tudo para o seduzir. Américo Pinheiro vê nessa história o ponto de partida para construir uma…
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“O grande luxo numa marca é o tempo”. O caso da Ferreira da Sá, segundo o seu CEO
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