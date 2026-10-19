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Exclusivo “O grande luxo numa marca é o tempo”. O caso da Ferreira da Sá, segundo o seu CEOpremium

Da LVMH para a Ferreira de Sá, de um grupo instituído para uma marca em construção. Américo Pinheiro, CEO da empresa de tapetes mais internacional de Portugal, conta por que quis trabalhar aqui

A chegada de Américo Pinheiro à liderança da fábrica de tapetes Ferreira de Sá é uma história para contar. "Fui eu que fui ter com eles", diz ao ECO Avenida. Tinha feito uma carreira em marcas de luxo, trabalhando no grupo LVMH, e queria voltar para Portugal.

Os 80 anos da Ferreira de Sá e a sua experiência na produção de tapetes tinham tudo para o seduzir. Américo Pinheiro vê nessa história o ponto de partida para construir uma…

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“O grande luxo numa marca é o tempo”. O caso da Ferreira da Sá, segundo o seu CEO

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Indústria alemã perde meio milhão de empregos em seis anos

Lusa,

Segundo um estudo publicado esta segunda-feira pelo instituto económico Ifo, no final de 2025, havia menos 496.000 ou menos 7,1% pessoas empregadas na indústria face ao início de 2019.

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