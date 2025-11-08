“O luxo das joias está no storytelling não só na pedra”

Especializou-se numa área de poucos — a gemologia — e corre mundo a falar sobre pedras preciosas. Rui Galopim de Carvalho, o especialista que vê para lá do brilho do diamante.

A geologia é uma tradição na família de Rui, filho do geólogo António Galopim de Carvalho e irmão de Nuno, formado em geologia e jornalista. Aos 18 anos, também ele se sentou nos bancos da Faculdade de Ciências, decidido a ser paleontólogo. Dois professores fizeram a diferença — o tradicional e o carismático. Em 1994 formou-se gemólogo em Londres, persistiu (palavra-chave para ele), passou pelo Museu de Arte Antiga e ourivesarias e hoje, mais de 30 anos depois de descobrir as pedras preciosas, continua (quase) sozinho no mercado. Partilha os seus conhecimentos nas redes sociais junto dos seus cerca de 70 mil seguidores.

Dá aulas, conferências, faz curadoria e consultoria para museus e marcas — do museu do Tesouro Real à Casa da Moeda, passando por grandes joalherias. Dá formação a avaliadores, designers e até à polícia ou à alfândega. Em Moçambique trabalhou com mineiros e fiscais; em Nápoles ensina sobre corais; em Banguecoque integra um instituto gemológico. Na avaliação de pedras preciosas é como um médico, diz.

O que o fez trocar a paleontologia pela gemologia, os fósseis por pedras preciosas?

Um mau professor e um bom professor. O de paleontologia, santo homem, lia as sebentas… Já o de cristalografia era carismático, meio louco, suava a dar aulas, mas falava com paixão. Um dia mencionou diamantes e esmeraldas sintéticas. No fim da aula, fui ter com ele para lhe dizer ‘que interessante isto das pedras preciosas!’. Na aula seguinte, trouxe-me fotocópias de um artigo em espanhol sobre esmeraldas sintéticas e como distingui-las das naturais. Fiquei fascinado! Contei ao meu pai, diretor do Museu de História Natural, e ele disse-me: “Na biblioteca há livros disto, vai ver.” Trouxe-me depois, de Londres, onde ele ia como diretor do Museu de História Natural, um manual de iniciação à gemologia, “Beginner ‘s Guide to Gemology”, que devorava nos 40 minutos de comboio para Cascais, onde tinha namorada. Tinha 18 anos e devorava aquelas coisas todas.

Ser gemólogo não era óbvio.

Nada. Em Portugal não havia tradição nem de ensino, nem de consultoria gemológica. Estudei em Londres no Gemological Institute of Great Britain e formei-me em gemologia. Trabalhei numa joalheria como tarefeiro — punha etiquetas, fazia contas, tratava de papelada — e sempre que vinham pedras novas diziam-me para ver. O meu primeiro trabalho a sério foi no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, a identificar e a estudar gemas em peças históricas.

Compara o seu trabalho ao de um médico. Como?

Há coisas que o médico nos consegue dizer, outras que nos manda fazer análises. É igual. Às vezes consigo retirar muita informação imediatamente com poucos instrumentos, outras já preciso de outros dados, de equipamentos mais complexos. Há diagnósticos que faço com lupa, luz ultravioleta, pequenas ferramentas. Mas para certas questões — se um diamante é sintético, se uma esmeralda tem óleo, se a cor é natural ou induzida — é preciso recorrer a análises mais complexas. Não é rocket science: é treino, prática, como tocar piano.

O nosso gosto nas gemas muda?

Muda, mas sobretudo porque o mercado assim o dita. Há sempre diamantes, rubis, safiras e esmeraldas. Depois entram outras pedras por modas ou disponibilidade: turquesas, ágatas, lápis-lazúli. Muitas vezes não é a moda que manda, mas o que existe em quantidade no mercado e como as grandes casas decidem valorizá-lo.

O luxo vive de storytelling. Um solitário de platina com diamante de dois quilates pode parecer igual em várias montras. O que muda é a narrativa: a caixa, o atendimento, o prestígio da marca. Cartier, Van Cleef ou Boucheron vendem muito mais do que uma joia, vendem a experiência.

Qual é a pedra mais rara?

O rubi, sem dúvida, quando é de alta qualidade. O mais caro, o Sunrise Ruby, de 25 quilates, foi vendido por 32 milhões de dólares. Os rubis birmaneses de qualidade excecional são raríssimos.

E a pedra mais bela que viu?

É emocional. Há peças que, por eu perceber racionalmente que têm um grande interesse porque são raras, únicas, chamam-me a atenção. Depois há outras que é só o impacto visual nos diz qualquer coisa como um diamante azul que vi na Smithsonian, em Washington.

E a Laça de Esmeraldas no Palácio da Ajuda. As esmeraldas são muito boas e tem uma coisa que é muito especial. São todas da mesma cor, grandes. Conseguir aquele conjunto é qualquer coisa!

Portugal tem pedras de valor?

No tempo dos romanos exploravam-se granadas em Belas, perto de Lisboa, chamadas carbunculus. No Algarve, havia corais preciosos até ao século XVIII. Ainda há, mas é proibido apanhar.

Tem sucessores? Que conselhos dá aos alunos?

Que pratiquem. A gemologia não exige genialidade, exige persistência. Como distinguir o sobreiro, que tem cortiça, da azinheira, que não tem: com hábito, qualquer pessoa aprende. O difícil é não desistir.