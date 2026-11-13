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“O meu capital de marca traduz-se em capital na IA?”premium

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O chief strategy officer da PHD defende que as marcas têm de apostar na IA, mas não a qualquer custo. Em entrevista ao +M, avisa os media de que bloquear a IA não é estratégia de longo prazo.

Ser a marca número um num mercado não garante ser a número um na inteligência artificial (IA). Por isso, se dirigisse o marketing de uma marca portuguesa, Rohan Tambyrajah, worldwide chief strategy officer da agência de meios PHD, começaria por um diagnóstico para responder a uma pergunta. “O meu capital de marca traduz-se em capital na IA?”. O estratega esteve em Lisboa no primeiro evento nos novos escritórios da PHD Portugal e explicou ao +M porque é que as marcas têm de olhar para o espaço que ocupam na jornada do consumidor na IA.

Segundo o estudo que a PHD publicou com a WARC em julho, os agentes de IA vão intermediar 3,35 biliões de dólares de consumo até 2030, menos de 4% do consumo privado…

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