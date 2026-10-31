Autarquias

“O poder local foi a nossa grande malha de segurança” democráticapremium

Chegada à política antes do 25 de Abril, Helena Roseta ajudou a desenhar a Constituição, candidatou-se à Câmara de Lisboa mesmo sabendo que perderia, e assistiu à ameaça do separatismo nas ilhas.

Helena Roseta esteve no grupo de 250 deputados que criaram a Constituição da República Portuguesa, andou pelo país a explicar o sentido e função do seu PPD/PSD quando este foi criado (só décadas depois trocaria este pelo PS, de que foi militante), e aceitou ser candidata em 1976 na principal autarquia do país, Lisboa. Já neste século fundou um movimento de cidadãos para a capital.

A eleição para o poder local, considera a arquiteta em entrevista ao ECO, "foi uma escola de democracia, uma escola de cidadania, por isso é que digo que o poder local foi…

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“O poder local foi a nossa grande malha de segurança” democrática

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