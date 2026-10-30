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“O valor da criatividade está em identificar territórios que a inteligência artificial não identifica”premium

Em entrevista ao +M, Hugo Veiga traça os objetivos da !F - Creative Capital, recorda o percurso já percorrido, explica a saída da AKQA e aponta a forma como a a IA está a impactar agências e clientes.

A criatividade como investimento, em vez de um recurso chamado apenas no final do processo. É esta a lógica da !F Creative Capital, o projeto lançado por Hugo Veiga e Diego Machado, perto de um ano e meios após terem deixado a direção criativa global da AKQA e o grupo WPP.

A nova estrutura, agora formalizada, assume-se como uma espécie de empresa de capital de risco que, em vez de dinheiro, investe capital criativo, entrando na génese dos produtos e das marcas e,…

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