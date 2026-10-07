A proposta de Orçamento do Estado para 2027 vai ter, "no âmbito do capítulo 60, um espaço para acomodar" os projetos de curto prazo no âmbito do Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR), "à volta de 260, 270 milhões de euros", revela, no ECO dos Fundos, Luís Leite Ramos, presidente da Agência para o PTRR.

"Somando os projetos de curto prazo, dá um valor dessa ordem de grandeza. E vamos preparar um conjunto de outros projetos. Se houver necessidade e possibilidade ainda poderão, eventualmente, entrar em 2027.…