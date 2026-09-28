"A retirada dos imóveis da lista do Revive depende de despacho de quem os colocou. Ou seja, não somos nós, Turismo Portugal, que os colocamos no Revive", diz Carlos Abade, em entrevista ao ECO.
O Palácio do Manteigueiro, antiga sede do Ministério da Economia, ainda está formalmente na lista do Revive e enquanto aí permanecer a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) não o poderá utilizar para aí estabelecer a sua sede. Em entrevista ao ECO, o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, explica que a "retirada dos imóveis da lista do Revive depende de despacho de quem os colocou", ou seja, "das pastas governamentais que gerem este tema do património do Estado".
No entanto, o presidente da CIP está à espera do processo de fixação da renda para arrendar o Palácio, tal como o próprio disse ao ECO no início de setembro. O processo…
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