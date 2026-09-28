O Palácio do Manteigueiro, antiga sede do Ministério da Economia, ainda está formalmente na lista do Revive e enquanto aí permanecer a Confederação Empresarial de Portugal (CIP) não o poderá utilizar para aí estabelecer a sua sede. Em entrevista ao ECO, o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, explica que a "retirada dos imóveis da lista do Revive depende de despacho de quem os colocou", ou seja, "das pastas governamentais que gerem este tema do património do Estado".

No entanto, o presidente da CIP está à espera do processo de fixação da renda para arrendar o Palácio, tal como o próprio disse ao ECO no início de setembro. O processo…