Orçamento do Estado 2027

“Para as empresas é mais fácil ter tudo no OE e saber com o que podem contar ao longo de 2027”premium

Paula Franco considera que o Orçamento do Estado para 2027 é “muito simples”, mas alerta que alterações fiscais ao longo do ano podem comprometer o planeamento das empresas.

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 é “muito simples”, com poucas alterações e favorável à estabilidade fiscal. Ainda assim, alerta que medidas introduzidas ao longo do ano podem comprometer a previsibilidade de que as empresas precisam para planear a sua atividade.“Para as empresas, é mais fácil saber (...) com o que é que podem contar ao longo do ano de 2027”, defende.

Apesar de reconhecer que as contas públicas estão controladas, a responsável alerta, em entrevista ao ECO/Econtas, que continua a ser difícil conciliar o aumento dos rendimentos com a capacidade das empresas para…

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