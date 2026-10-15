A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, considera que a proposta de Orçamento do Estado para 2027 é “muito simples”, com poucas alterações e favorável à estabilidade fiscal. Ainda assim, alerta que medidas introduzidas ao longo do ano podem comprometer a previsibilidade de que as empresas precisam para planear a sua atividade.“Para as empresas, é mais fácil saber (...) com o que é que podem contar ao longo do ano de 2027”, defende.

Apesar de reconhecer que as contas públicas estão controladas, a responsável alerta, em entrevista ao ECO/Econtas, que continua a ser difícil conciliar o aumento dos rendimentos com a capacidade das empresas para…