ECO dos Fundos

“As pessoas em Portugal têm nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia”premium

"Portugal não tem as instituições nem o capital humano para usar bem os fundos europeus", defende Nuno Palma, que considera que "os portugueses escolhem sistematicamente governos incompetentes".

"As pessoas em Portugal têm um nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia portuguesa", defende Nuno Palma explicando que isso é possível porque quem paga "grande parte da fatura são os países frugais". O economista e historiador, considera que "Portugal não tem as instituições nem o capital humano para usar bem os fundos europeus" e por isso classifica a dependência dos apoios de Bruxelas de vício. Um vício e dependência compráveis à dos toxicodependentes, a ideia central do livro que editou no verão -- O vício dos fundos europeus.

Para o professor catedrático no Departamento de Economia Política da Universidade da Florida "enquanto a Política de Coesão não mudar, vai ser muito difícil a Portugal reformar as suas instituições".

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Comentários

“As pessoas em Portugal têm nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia”

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Luís Leite Ramos em entrevista ao ECO - 22FEV19

Agência PTRR vai poder recrutar junto de empresas públicas

Mónica Silvares,

A Agência para o PTRR é composta por até 13 elementos e passa a ser possível a contratação de consultores entre os sete técnicos superiores previstos.

1

Populares