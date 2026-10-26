“As pessoas em Portugal têm nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia”

"As pessoas em Portugal têm um nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia portuguesa", defende Nuno Palma explicando que isso é possível porque quem paga "grande parte da fatura são os países frugais". O economista e historiador, considera que "Portugal não tem as instituições nem o capital humano para usar bem os fundos europeus" e por isso classifica a dependência dos apoios de Bruxelas de vício. Um vício e dependência compráveis à dos toxicodependentes, a ideia central do livro que editou no verão -- O vício dos fundos europeus.

Para o professor catedrático no Departamento de Economia Política da Universidade da Florida "enquanto a Política de Coesão não mudar, vai ser muito difícil a Portugal reformar as suas instituições".