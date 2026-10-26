"Portugal não tem as instituições nem o capital humano para usar bem os fundos europeus", defende Nuno Palma, que considera que "os portugueses escolhem sistematicamente governos incompetentes".
"As pessoas em Portugal têm um nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia portuguesa", defende Nuno Palma explicando que isso é possível porque quem paga "grande parte da fatura são os países frugais". O economista e historiador, considera que "Portugal não tem as instituições nem o capital humano para usar bem os fundos europeus" e por isso classifica a dependência dos apoios de Bruxelas de vício. Um vício e dependência compráveis à dos toxicodependentes, a ideia central do livro que editou no verão -- O vício dos fundos europeus.
Para o professor catedrático no Departamento de Economia Política da Universidade da Florida "enquanto a Política de Coesão não mudar, vai ser muito difícil a Portugal reformar as suas instituições".
Este artigo é exclusivo para assinantes
Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.
Já é assinante? Iniciar sessãoVer todos os planos
Comentários
“As pessoas em Portugal têm nível de vida muito superior à capacidade efetiva da economia”
Comentários exclusivos para assinantes
Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.Assina agora
Já é assinante? Inicie sessão
Regras de participação nos comentários