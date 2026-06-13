Petróleo nos 150 ou 200 dólares? Se for só choque temporário é melhor que preços altos persistentes

Estratega da JPMorgan AM acredita que será possível um acordo no curto prazo para terminar a guerra. Hugh Gimber justifica ainda os máximos nas bolsas com ganhos da tecnologia e energia.

Hugh Gimber, da equipa de estratégia global da JPMorgan, mantém-se confiante numa resolução para o conflito no Médio Oriente, ainda que admita que o mercado subestimou o impacto económico que os políticos estavam dispostos a suportar provocado pela guerra.

Em entrevista ao ECO em Londres, o responsável explica que, mais grave para a economia que uma subida de curto prazo dos preços do petróleo, é a manutenção de preços elevados persistentes. “Se os preços do petróleo chegarem aos 120 dólares na próxima semana e tivermos uma resolução, haverá uma trajetória de inflação muito diferente do que se tivéssemos o petróleo nos 100 dólares até ao final do ano”. “O cenário mais desafiante para o crescimento seria preços de petróleo persistentes mais elevados, ao invés de uma escalada de curto prazo para 150 ou 200 dólares”, admite.

Quanto ao mercado acionista, refere que os ganhos em bolsa estão a ser liderados pela tecnologia e pela energia. “O setor tecnológico está a ter um desempenho independente da economia global“.

As bolsas continuam a negociar em máximos, apesar da guerra no Irão. Os investidores estão a ser demasiado complacentes em relação ao conflito no Médio Oriente e ao impacto na economia?

Quando olhamos para os fundamentais do mercado de ações, acredito que o desempenho é muito racional. A performance está a ser liderada por fundamentais e por dois setores em particular: a tecnologia e o setor energético. O setor tecnológico está a ter um desempenho independente da economia global. Estamos a ver as empresas a aumentarem os seus planos de investimento, particularmente grandes empresas tecnológicas norte-americanas, que estão a investir, determinadas em serem as grandes vencedoras do mercado acionista.

No início do ano, o mercado estava a olhar para cinco empresas dos EUA com planos para gastar cerca de 520 mil milhões de dólares. Hoje, esse número é mais ou menos 680 mil milhões de dólares. Estes são números enormes de apenas cinco empresas. Sem dúvida, nesse contexto, os resultados estão a acelerar porque vemos muitos beneficiários desse investimento.

O setor da tecnologia está a ter um desempenho muito forte e, obviamente, há a energia, que também está a ter um comportamento muito bom por causa dos preços de energia mais elevados. Não acredito que os mercados acionistas estão a ser complacentes.

E se a guerra continuar?

Cada dia que este conflito continua sem uma resolução, a perspetiva para o crescimento torna-se um pouco pior e a perspetiva para a inflação também aumenta. Os mercados estão a funcionar com a base de que haverá uma resolução, porque piores as perspetivas para o crescimento e maior pressão inflacionistas, mais provável é que haja uma diminuição do conflito. Quanto maior a pressão sobre os preços de gás nos EUA, sobre a economia chinesa, maiores são os incentivos para os políticos encontrarem alguma forma de resolução que permita que o fluxo de energia se recupere.

Donald Trump já mostrou que nem sempre age de acordo com as expectativas e já disse mesmo que não se importa com a subida dos preços.

Todos os políticos, em algum momento, são sensíveis ao que está a acontecer nas suas próprias economias. Muitos, incluindo eu, provavelmente subestimaram o tamanho da disrupção económica que os políticos estavam dispostos a tolerar neste ano. Seria muito difícil ter enviesado essa situação, de novo, voltando ao dia 1 de janeiro. Mas ainda acredito que quanto mais esse conflito continua, mais a evidência real começa a aparecer nas economias e, portanto, maior a pressão se torna.

Também devemos ter em mente que, para os consumidores dos EUA, houve um grande pacote de taxas deduzidas no verão passado. The One, Big, Beautiful Bill Act, o OBBBA, E isso tem sido um buffer muito bom para os consumidores dos EUA, para ajudá-los a tolerar preços mais altos até agora. Os consumidores norte-americanos entraram neste choque numa posição melhor para suportar preços mais altos. Mas isso só dura um tempo.

Vai conseguir evitar-se um cenário de estagflação se a guerra continuar além daquilo que o mercado está a antecipar?

A estagflação é um risco, mas devemos ter cuidado para definir o que é estagflação. Estamos num ambiente de crescimento positivo, embora menos impressionante do que esperávamos, e estamos com mais inflação, mas nada perto do que vimos em 2022. Não estamos numa recessão. Atualmente estamos num ambiente em que a economia ainda é sólida e temos essas pressões de inflação adicionais para prevenir.

Os preços de petróleo agora estão a negociar em torno dos 100 dólares. Qual é o número que realmente poderia arrastar a economia global para uma recessão?

É uma pergunta realmente difícil. Acredito que não é sobre o nível, é sobre a quantidade de tempo. Se os preços do petróleo chegarem aos 120 dólares na próxima semana e tivermos uma resolução, haverá uma trajetória de inflação muito diferente do que se tivéssemos o petróleo nos 100 dólares até ao final do ano. O cenário mais desafiante para o crescimento seria preços de petróleo persistentemente mais elevados, ao invés de uma escalada de curto prazo para 150 ou 200 dólares, o que em si seria corretivo, porque destruiria a procura e, portanto, veríamos os preços do petróleo a descer.

Preços de petróleo acima de 100 dólares por vários meses podem ser mais problemáticos do que um aumento repentino, mesmo que seja até um novo máximo?

Sim, vou colocar de esta forma. Se chegarmos aos 130 dólares na próxima semana e no final do ano estivermos novamente nos 70 dólares, é um cenário melhor do que ter preços de 110 dólares até ao final do ano.

E teremos os preços do petróleo nos 70 dólares ou 80 dólares, no final do ano?

Sim, se voltarmos ao momento em que a guerra começou, estávamos a cerca de 70 dólares por barril de petróleo. Mas, mesmo que vejamos a Estreito de Ormuz a reabrir amanhã, não só vai demorar tempo para restaurar o fornecimento de petróleo, como muitos países agora vão querer ter maiores reservas de petróleo. Haverá um período de reconstrução de reservas onde a procura ainda será forte. Mas para os mercados, o mais importante é que haja uma resolução.

Se os preços do petróleo chegarem aos 120 dólares na próxima semana e tivermos uma resolução, haverá uma trajetória de inflação muito diferente do que se tivéssemos o petróleo nos 100 dólares até ao final do ano. O cenário mais desafiante para o crescimento seria preços de petróleo persistentes mais elevados, ao invés de uma escalada de curto prazo para 150 ou 200 dólares.

A posição da JPMorgan em relação aos bancos centrais é que não haverá subidas agressivas de juros. Na sua opinião, como é que os bancos centrais, nomeadamente o BCE e a Fed, que tem novo presidente, vão lidar com esta situação?

A economia hoje está numa posição completamente diferente de 2022. Políticas monetárias agressivas não são necessárias neste ambiente, porque a inflação está mais baixa, as taxas de juro estão mais altas e, a nível global, os mercados laborais são mais fracos do que eram naquela altura. Portanto, não precisamos da mesma resposta que vimos em 2022. No caso do BCE, é possível que aumentem as taxas uma ou duas vezes ao longo do verão, mas é mais para mostrar a sua rapidez para agir e manter a credibilidade do que realmente acreditar que 25 ou 50 pontos de base irão fazer uma grande diferença na inflação.

No caso da Fed, espero que não façam nada neste ano. Se eu fosse o Kevin Walsh e estivesse a entrar neste ambiente, estaria a antecipar uma inflação mais alta. Obviamente, o enquadramento político ainda é complicado. É difícil fazer uma previsão sobre quando os preços do petróleo vão voltar a baixar. Neste cenário, o melhor é dar o máximo de opcionalidade possível. Os bancos centrais adoram a palavra opcionalidade e a melhor maneira de manter essa opcionalidade, como disse o Kevin Walsh, é não fazer mudanças pelo tempo que for possível.

E se em dezembro os preços do petróleo estiverem novamente nos 70 ou 80 dólares, talvez haja algum espaço para reduzir as taxas de juro.

Se tivermos os preços do petróleo em torno dos 100 ou 110 dólares por um período de tempo longo, talvez seja empurrada para fazer uma subida de juros, mas ainda acredito que o próximo movimento da Fed é mais provável ser um corte do que uma subida.

Em resumo, não é 2022. Claramente, a economia é muito diferente. O ECB é um dos bancos centrais mais prováveis de subir juros, mas não tanto quanto os mercados estão a antecipar e não espero que a Fed faça mudanças este ano.

E do lado dos governos e das empresas, espera que continuem a reforçar os planos de investimento?

A história diz-nos que, geralmente, quando os governos estão a gastar, as empresas ficam mais inclinadas a investir também. Na Zona Euro, a Alemanha está a liderar em política fiscal, criando o espaço para outros seguirem. Há investimentos fortes nos EUA também, temos o Japão a fazer o mesmo.

A minha confiança hoje, em relação ao investimento de governos europeus, é mais forte do que era no início do ano. Se a Europa sabia, no dia 1 de janeiro, que queria ser independente em termos de defesa, em termos de política de energia, em termos de segurança alimentar, o incentivo para ser independente hoje é ainda mais forte.

No lado corporativo é mais complicado, porque há esse apoio do governo, mas ao mesmo tempo não se sabe os custos de energia que se vai enfrentar, nem a dimensão da quebra do consumo, então há uma tentação para as empresas europeias fazerem uma pausa [no investimento]. E pausas geralmente não são boas para o crescimento.

E é por isso que ainda esperamos um ano positivo para o crescimento na Europa, mas vai ser menos forte do que esperávamos há alguns meses, como resultado desse aumento dos custos.

Nos EUA não há pausas nos investimentos, sobretudo na tecnologia.

As empresas dos EUA estão a investir, sem ligação ao que acontece na economia. Não se importam com o que está a acontecer no curto prazo, porque acham que, se não investirem agora, podem ser deixadas para trás. Antecipo que esse investimento permaneça muito forte.

As megacap, como a Nvidia, Microsoft ou Alphabet, vão continuar a liderar o crescimento?

A questão que tivemos a entrar esse ano foi sobre a procura final para a tecnologia de IA. A grande questão que não podemos responder neste momento é se a procura finalmente vai acelerar rapidamente o suficiente para justificar todos os investimentos que estão a ser realizados hoje.

Então, a maneira como o mercado está a olhar para isto é concentrar-se na Coreia, em Taiwan, e algumas das empresas que estão a ter mais procura de memória, de semicondutores.

Há uma diversificação para outras empresas e outros mercados?

Exatamente. Os mercados de ações estão a ser seletivos, a tentar identificar vencedores e perdedores dentro do setor da tecnologia.

A Europa, no ano passado, era a principal aposta. Continua a identificar oportunidades no mercado acionista europeu?

A convicção sobre a Europa foi centrada na política fiscal, após 15 anos de desinvestimento. A determinação para investir está a tornar-se mais forte. A médio prazo, para investidores que investem a 3, 5, 7 anos em diante, há oportunidades muito fortes na Europa hoje. O desafio no muito curto termo é que a Europa é uma economia intensa de energia e não tem o mesmo peso em termos de players de tecnologia, que estão a ter um desempenho tão bom nos EUA.

Olhando para o mercado de dívida, vê oportunidades nas obrigações?

As oportunidades mais fortes em obrigações estão sobretudo nos títulos de curto prazo e em crédito. As empresas ainda estão em boa saúde, mantêm a capacidade para continuar a pagar os juros.

Quais os principais riscos que identifica atualmente, que podem abalar as suas expectativas?

O mais óbvio é o Irão. Os preços do petróleo são determinantes para a economia global. Antecipamos uma resolução do conflito no nosso cenário base, mas temos de considerar uma falha.

Se há uma lição que este ambiente nos ensinou é que é muito difícil ter uma perspetiva de médio prazo e não ser surpreso. Temos de preparar os portefólios para que sejam capazes de resistir a tipos diferentes de choques.

O segundo é sobre as expectativas para a inteligência artificial. Ainda vemos oportunidades reais dentro da tecnologia, mas temos grandes IPO, potencialmente, ainda este ano, que são um teste de sentimento do investidor em relação à IA.

Se há uma lição que este ambiente nos ensinou é que é muito difícil ter uma perspetiva de médio prazo e não ser surpreso. Temos de preparar os portefólios para que sejam capazes de resistir a tipos diferentes de choques.

*A jornalista viajou a Londres a convite da JPMorgan AM.