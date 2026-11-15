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“Portugal é olhado como uma das jurisdições mais apetecíveis para as ações populares”premium

Ricardo Guimarães, sócio da Linklaters, diz que as ações populares estão a ganhar uma dimensão inédita em Portugal, impulsionadas pelo regime de opt-out e pelo financiamento por terceiros.

Ricardo Guimarães, sócio da Linklaters, tem uma experiência particularmente ligada a litígios de grande complexidade envolvendo contratos comerciais, contratação pública e concessões. Ao longo da carreira, tem trabalhado com entidades públicas e privadas em disputas relacionadas com obras públicas, serviços públicos, parcerias público-privadas e contratos de concessão, nomeadamente nas áreas das infraestruturas, água, resíduos e saúde. Tem também experiência em matérias de direito angolano e moçambicano e exerce funções como árbitro em centros de arbitragem em Portugal.

Em entrevista à Advocatus, o advogado identifica nos contratos de concessão, PPP e contratação pública algumas das principais fontes de litigância, sobretudo quando contratos de longa duração são confrontados com mudanças económicas…

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