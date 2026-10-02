“Portugal está a proporcionar à NATO uma plataforma de testes absolutamente excecional”

O Chefe da Marinha Real Sueca, o Contra-almirante Johan Norlén, esteve em Portugal por ocasião do REPMUS e falou com o ECO/eRadar.

Com uma comitiva de mais de 300 pessoas, e o dobro dos equipamentos, a Suécia participou este ano em força no REPMUS, o exercício de experimentação de robótica e veículos não tripulados organizado pela Marinha Portuguesa em Troia. A Marinha Real Sueca foi uma das três dezenas de marinhas de países NATO que marcaram presença no exercício.

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O Chefe da Marinha Sueca, o Contra-almirante Johan Norlén, esteve em Portugal por ocasião do REPMUS e falou com o ECO/eRadar. Oportunidade para sublinhar quais os objetivos que o ramo — que conta com mais de 5.700 militares — espera obter deste exercício de experimentação de tecnologia, mas também sobre os desafios enfrentados pela Marinha do país, desde 2024 membro da NATO, na zona do Báltico onde há forte atividade russa.

“A região do mar Báltico, sobretudo os países bálticos, é um espaço confinado, congestionado e, atualmente, também disputado. É uma área tão pequena que diria, com toda a convicção, que os estreitos dinamarqueses são, no espaço de operações da NATO, o nosso equivalente ao estreito de Ormuz”, afirma Johan Norlén. “É absolutamente fundamental para nós, enquanto NATO, garantir que esses estreitos se mantêm abertos.”

E a NATO ainda é um fator de dissuasão face à ameaça russa ou não passa de um tigre de papel? “Não estamos nós, até agora, em paz? Diria que, nesse sentido, as condições estão a funcionar”, atira o Contra-almirante Johan Norlén.

“Estamos também preparados para nos defendermos, não apenas a Suécia, mas para defender cada centímetro da Aliança”, garante. “A Suécia está mais segura dentro da NATO e que, juntos, somos mais fortes na Aliança. E a própria NATO é também muito mais forte com a entrada da Suécia e da Finlândia”, considera.

Veio a Portugal para o REPMUS. O que motivou essa participação da Marinha Real Sueca no exercício?

Muitas das coisas que temos observado recentemente, sobretudo no domínio marítimo, mas, atualmente, em todos os domínios, mostram a evolução das tecnologias e a rapidez com que estas podem impulsionar mudanças nas táticas. E esta é uma das áreas em que o REPMUS é particularmente forte. Nos últimos dois anos, o meu homólogo aqui em Portugal conduziu e desenvolveu a ideia do REPMUS, que começou por ser essencialmente uma plataforma de testes para muitas tecnologias, transformando-a em algo diferente. Algo que permite, efetivamente, analisar o que conseguimos alcançar com novas tecnologias, com elevada conectividade no campo de batalha.

Os sistemas não tripulados, em todas as áreas — debaixo da superfície, à superfície e no domínio aéreo — são extremamente importantes. E aquilo que Portugal está aqui fazer é proporcionar à NATO e aos países parceiros uma plataforma de testes absolutamente excecional.

Aprendemos com teatros de operações diferentes. Um deles é o país representado pela bandeira ali — a Ucrânia. E, como sabem, a Ucrânia também participa neste exercício. E isso serve, naturalmente, para aprendermos com aquilo que eles aprenderam, com a forma como desenvolvem e implementam estes sistemas na guerra em curso no Mar Negro, no nosso domínio.

Os sistemas não tripulados, em todas as áreas — debaixo da superfície, à superfície e no domínio aéreo — são extremamente importantes. E aquilo que Portugal está aqui fazer é proporcionar à NATO e aos países parceiros uma plataforma de testes absolutamente excecional.

Mas a Suécia também trouxe a sua tecnologia para testar.

Também testamos muitas das nossas ideias. Por exemplo, este ano fazemos parte de um grupo de trabalho que reúne os países nórdicos e a Ucrânia. Procuramos perceber como podemos combinar a tecnologia e as táticas deles com a nossa tecnologia e como podemos, através de uma conectividade abrangente, integrar uma grande variedade de sensores e meios de atuação, como USV [veículos marítimos não tripulados] e UAV [veículos aéreos não tripulados]. Desta forma, conseguimos, em tempo real e num cenário como este, perceber como estes sistemas funcionam contra fragatas, corvetas, submarinos, entre outros meios.

Os drones têm um papel cada vez mais central na ‘guerra híbrida’.

Essa é uma das vertentes da guerra híbrida, que não é menos perigosa do que a guerra regular. Pode ser igualmente importante. Se pensarmos, por exemplo, que existem aqui muitas infraestruturas críticas submarinas, tal como acontece na região do mar Báltico, percebemos que a economia movimentada a cada segundo através de um cabo no fundo do mar é muito mais vulnerável e, provavelmente, muito mais eficaz como alvo de um ataque do que enviar 2.000 carros de combate através da fronteira. Nesse caso, estaríamos perante uma invasão e uma guerra em grande escala.

Não é uma guerra aberta, mas é eficaz.

Exatamente. O problema aqui é a atribuição. E, se conseguirmos manter essa dinâmica e, dessa forma, desestabilizar eventualmente a Europa, porque haveríamos de iniciar uma guerra?

Esse tipo de ações tem vindo a acelerar no Báltico, na Dinamarca uma fragata russa atirou sobre um helicóptero militar. Como estão a viver esta situação na Suécia? Tem aumentando a intensidade de ameaças com origem russa?

Vemos hoje uma presença completamente diferente no mar Báltico, tanto do lado do nosso adversário, a Rússia, como da NATO no seu conjunto, com mais unidades concentradas na mesma área. A região do mar Báltico, sobretudo os países bálticos, é um espaço confinado, congestionado e, atualmente, também disputado. É uma área tão pequena que diria, com toda a convicção, que os estreitos dinamarqueses são, no espaço de operações da NATO, o nosso equivalente ao estreito de Ormuz.

É absolutamente fundamental para nós, enquanto NATO, garantir que esses estreitos se mantêm abertos. E, neste momento, isso também é importante para os russos, uma vez que é através desses estreitos que exportam e financiam a sua guerra ilegal. Esse é, em suma, o ponto essencial.

A região do mar Báltico, sobretudo os países bálticos, é um espaço confinado, congestionado e, atualmente, também disputado. É uma área tão pequena que diria, com toda a convicção, que os estreitos dinamarqueses são, no espaço de operações da NATO, o nosso equivalente ao estreito de Ormuz. É absolutamente fundamental para nós, enquanto NATO, garantir que esses estreitos se mantêm abertos.

A isto acresce outro fator que contribui para aumentar a tensão na região: a Ucrânia realizou vários ataques bem-sucedidos, sobretudo contra alvos na zona de São Petersburgo. Isso também gera tensão, em particular do lado russo.

Referiu o incidente com o helicóptero. Poderíamos também acrescentar o ocorrido há alguns meses, entre uma fragata russa e um veleiro no Canal da Mancha. E o que isso significa? Os russos estão sob grande pressão quando um navio — sobretudo um navio que, à primeira vista, pode não ser aquilo que realmente parece — suscita a perceção de que pode tratar-se, por exemplo, de uma tentativa de aproximação por parte dos ucranianos.

Isso também levanta a questão de saber o que acontece quando o nível de tensão é elevado. Como costumo dizer ao meu comandante: ‘nós, e a NATO no seu conjunto, não vamos recuar’. Estamos a realizar o nosso exercício e a exercer o nosso direito à liberdade de navegação e de realizar exercícios naquela área. Mas não corremos riscos desnecessários.

A Suécia e Portugal têm uma enorme costa marítima para vigiar. Muitos cabos submarinos passam pela zona marítima portuguesa. Essas são áreas em que as Marinhas dos dois países poderiam colaborar de alguma forma?

Penso que estamos a cooperar, talvez de forma mais indireta do que direta neste momento, porque as distâncias são bastante grandes. Para dar um exemplo, atualmente, a Marinha Real Sueca tem uma grande experiência em operar naquilo a que chamamos ambientes “verdes” e “castanhos”. O “castanho” corresponde a águas muito pouco profundas, como as do Báltico. O “verde” às operações no nosso arquipélago. Mas, no futuro, e na sequência da decisão do Governo, vamos adquirir à França quatro fragatas com capacidades de defesa aérea e de guerra antissubmarina.

Exatamente. Isso significa, essencialmente, que estamos também a dar um salto no sentido de nos tornarmos uma Marinha de “águas azuis”, com capacidade de operar à escala global. Atualmente, a nossa atuação está naturalmente centrada no Atlântico, mas, no futuro, poderemos também operar onde o Governo sueco, a NATO ou ambos considerem necessário e adequado.

Nesse sentido, penso que iremos encontrar-nos com muito mais frequência em operações deste tipo, porque a Marinha Portuguesa já o faz, sobretudo quando falamos de grupos navais europeus de ataque de porta-aviões e da integração das vossas fragatas nesses grupos. No futuro, faremos o mesmo.

Dada a vossa experiência na interação com a Rússia, alguma recomendação para como interagir com esse tipo de ameaça?

Não creio que tenha muito a ensinar à Marinha Portuguesa sobre isso, porque também se confrontam com esse adversário no Atlântico, tal como nós. Talvez a frequência seja ligeiramente maior no mar Báltico. Temos muitas unidades russas a operar naquela região, permanentemente, 24 horas por dia, 365 dias por ano. É uma situação que se prolonga há já algum tempo.

Mas também vemos aqui uma ligação, sobretudo quando [o porto de] Tartus, na Síria, voltar a estar operacional, entre outros fatores. Vemos uma ligação entre o que acontece no Mediterrâneo, através do Atlântico, até à região do mar Báltico. Isto porque muitas unidades navais seguem para norte e são substituídas nos estaleiros na região de São Petersburgo, onde realizam operações de manutenção, antes de regressarem ao sul.

Parte da circulação dessa frota passa por águas nacionais portuguesas, é isso que está a dizer?

Não sei se passam pelas vossas águas territoriais. Penso que não e, provavelmente, seguem por águas internacionais. Mas, na região do mar Báltico, é impossível não entrar, de alguma forma, em águas territoriais de algum país — seja do lado dinamarquês, seja do lado sueco.

Os conflitos recentes que temos observado no domínio marítimo — sobretudo no mar Vermelho e, atualmente, no estreito de Ormuz —, bem como as lições retiradas do que está a acontecer no mar Negro, estão a acelerar muito este processo de testar e desenvolver tecnologias.

A Marinha Real Sueca está a trabalhar com alguma empresa portuguesa? Há alguma que esteja a olhar com mais atenção no REPMUS?

Não lhe sei responder. Mas penso que é justo dizer que viemos aqui enquanto nação — a Suécia, neste caso — reunindo um conjunto de entidades: organizações de investigação, indústria de defesa, Forças Armadas Suecas e a Administração Sueca de Material de Defesa, todas a trabalhar em conjunto.

Mas está aberta à cooperação com o sistema de defesa português?

Sim. Estamos abertos a qualquer tipo de solução que possa responder aos problemas que temos. Para dar um exemplo, provavelmente já ouviu falar da Task Force X. Neste momento, estamos a tentar implementar um veículo de superfície não tripulado na região do mar Báltico. Porquê? Antes de mais, porque nos permite manter uma presença de vigilância mais persistente na região. Dá-nos a possibilidade de substituir um meio tripulado em determinadas missões e, em vez disso, utilizá-lo em exercícios de combate de alta intensidade, mantê-lo em prontidão ou empregá-lo noutra missão que seja necessária.

Esse é um dos objetivos. O que estamos, na realidade, a tentar é responder ao projeto iniciado pelo SACT, em Norfolk [um dos comandos estratégicos da NATO, nos EUA] para avaliar com que rapidez os países da região do mar Báltico conseguem reagir. Temos enfrentado vários problemas relacionados com âncoras arrastadas e cabos submarinos cortados. Isto desencadeou não só a iniciativa “Baltic Sentry”, mas também uma reflexão sobre a forma como podemos reforçar e melhorar as operações de vigilância marítima, de modo a dissuadir novos ataques.

Até 2030 a Europa quer garantir a sua capacitação em termos de defesa. Recentemente, o Tribunal de Contas Europeu considerou esse objetivo um “desafio”. Como comenta? É um desafio, uma missão impossível, possível…

O que vemos atualmente é uma maior partilha de responsabilidades e uma mudança na forma como estas são distribuídas. Penso que, hoje, praticamente todos os países europeus estão a assumir um papel mais ativo. Não há nenhum que não esteja a fazê-lo. Todos estamos, de facto, a reforçar o nosso contributo e a assumir muito mais seriamente o nosso papel enquanto produtores de equipamentos e capacidades de defesa do que no passado.

Em suma, diria que a Europa tem hoje muito mais capacidade do que no passado. Atualmente, a Europa e a NATO estão hoje muito mais fortes do que há apenas alguns anos, e penso que o que estamos a assistir neste momento está a reforçar ainda mais essa capacidade.

Não pensa então que seja uma “missão impossível”.

Penso que hoje trabalhamos muito melhor do que no passado, tanto ao nível da cooperação. No caso da Suécia, depois de termos posto fim a 200 anos de uma política de não alinhamento.

Aderiram à NATO em 2024.

Somos os últimos a entrar. E é certo que, ao aderirmos à Aliança, tornamos o país mais forte e a Suécia mais segura. Penso que isso se aplica, mais ou menos, a todos os países. Hoje temos planos nacionais que são, em grande medida, harmonizados com os planos da NATO. A maioria dos países está a seguir esse caminho e, em conjunto, isso torna-nos mais fortes. Há, no entanto, algo que nunca devemos esquecer: somos, pelo menos, 32 países que se sentam à mesma mesa. Quando alguém do outro lado convoca uma reunião semelhante, está, na realidade, bastante sozinho. A força que conseguimos retirar uns dos outros é absolutamente extraordinária. E isso reforça a coesão que temos enquanto Aliança. Essa é a nossa força.

Acredita que pertencer à NATO é uma forma de dissuasão face à Rússia? Ou a Aliança é um tigre de papel, como já foi apelidada?

Não estamos nós, até agora, em paz? Diria que, nesse sentido, as condições estão a funcionar. Estamos também preparados para nos defendermos, não apenas a Suécia, mas para defender cada centímetro da Aliança. Por isso, penso que é justo dizer, como referi anteriormente, que a Suécia está mais segura dentro da NATO e que, juntos, somos mais fortes na Aliança. E a própria NATO é também muito mais forte com a entrada da Suécia e da Finlândia.

A NATO está a caminho de se tornar uma Aliança mais europeia? A Aliança tem enfrentado algumas divergências internas com o parceiro norte-americano.

Essa questão tem também uma dimensão política. Mas, ao meu nível, não vejo qualquer sinal de mudança nesse sentido. Pelo contrário, continuo a sentir a mesma atitude positiva e o mesmo empenho por parte dos meus homólogos norte-americanos. Por exemplo, vamos receber a visita da Marinha dos EUA na região do mar Báltico. E penso que isso diz tudo. É evidente que os Estados Unidos estão atualmente envolvidos em muitas outras questões em diferentes partes do mundo, mas o compromisso continua presente.

Dependemos dos norte-americanos em muitos aspetos. Vejamos o sistema Gripen: há muitos componentes desse avião que são provenientes dos EUA e do Reino Unido. O mesmo acontece com os nossos submarinos. É, diria, uma combinação de diferentes tecnologias. Por isso, ter equipamentos 100% fabricados na Europa talvez seja uma questão mais complexa.

Disse à pouco que a Marinha Real Sueca estava a investir nas suas capacidades para atuar em ‘águas azuis’, com a compra de fragatas. Que outras capacidades querem endereçar para fortalecer a vossa força naval?

Estamos a investir fortemente na defesa aérea, não apenas para a Marinha, mas também para a defesa nacional e para a defesa integrada contra ameaças aéreas e de mísseis da NATO. Com as fragatas vem também uma maior capacidade para manter as operações. Estas poderão permanecer no mar durante períodos mais longos, o que poderá ser útil não apenas na região do mar Báltico, mas também noutros teatros de operações: no Atlântico Norte, integradas num grupo naval de ataque de porta-aviões, seja qual for a missão. Por isso, não se trata apenas de um instrumento de política de defesa, mas também de um instrumento de política de segurança neste contexto.

Vamos, sem dúvida, assistir a uma utilização crescente de sistemas não tripulados, sobretudo num espaço marítimo confinado como o mar Báltico. Essa capacidade está ainda em desenvolvimento, mas veio para ficar. Estes sistemas irão, sem dúvida, complementar os meios tripulados que temos em todos os domínios — debaixo de água, à superfície e no ar —, bem como os nossos fuzileiros. Provavelmente, também vamos avançar bastante no recurso a sistemas não tripulados neste domínio. Aliás, já o fazemos, nomeadamente no que diz respeito à deteção e neutralização de minas e à forma como são realizadas operações de desminagem em determinadas áreas. É algo bastante interessante, porque as minas navais parecem estar a ganhar novamente importância, apesar de poderem ser consideradas armas de tecnologia relativamente simples.

Tem havido um enorme impulso para compra de equipamento europeu, para a obtenção de soberania tecnológica. Ao mesmo tempo, ouvimos apelos para que haja cuidados nesse processo, dada a dependência tecnológica americana. O que pensa sobre tudo isto?

Não é segredo nenhum que, por exemplo, dependemos dos norte-americanos em muitos aspetos. Vejamos o sistema Gripen: há muitos componentes desse avião que são provenientes dos EUA e do Reino Unido. O mesmo acontece com os nossos submarinos. É, diria, uma combinação de diferentes tecnologias. Por isso, ter equipamentos 100% fabricados na Europa talvez seja uma questão mais complexa. Não sei. Não creio, por exemplo, que a Saab, uma das maiores empresas da Suécia, encare isso como um problema neste momento. O que procuramos fazer é garantir que conseguimos manter as nossas cadeias logísticas a funcionar e assegurar que as peças sobresselentes chegam a tempo.

É preciso analisar, por exemplo, se precisamos de criar reservas adicionais na Suécia. E, se identificarmos, algures nessa equação, um ponto único de falha, temos de resolver esse problema. É possível que, nesse processo, se chegue a uma solução que passe por utilizar equipamentos e componentes 100% europeus. Se essa for a melhor solução, tenho a certeza de que a indústria será capaz de a desenvolver.

A IA é o exemplo clássico de uma dependência tecnológica estrangeira. Os americanos e chineses dominam. Como olham para essa tecnologia? Estão a trabalhar no seu desenvolvimento? Já a estão a utilizar? Até que ponto se deve dar autonomia à IA num uso militar?

Uma das coisas que estamos realmente a analisar é como podemos tornar a fusão e a distribuição de dados muito mais rápidas do que são atualmente. Diria que um dos fatores-chave está precisamente aqui. Um dos problemas que enfrentamos é que, se tivermos uma imagem muito completa da situação marítima, por exemplo, o meu homólogo português pode saber — porque dispõe dos sensores, entre outros meios — o que está a acontecer nas águas territoriais portuguesas. A ideia é perceber como, num sistema em que estamos todos ligados, podemos efetivamente partilhar essa imagem em tempo real. Estamos a falar de uma quantidade enorme de informação que tem de ser transferida, por assim dizer, à velocidade da luz.

E, por outro lado, numa área marítima muito disputada e congestionada — existem pelo menos 4.000 navios a navegar no Báltico — se integrarmos inteligência artificial nessa imagem, algo que já começámos a fazer, conseguimos identificar padrões muito mais rapidamente e reagir em conformidade. Provavelmente, com muito maior rapidez, ao ponto de, de certa forma, conseguirmos estar lá antes de que seja praticada qualquer ação maliciosa. E isso muda completamente o jogo.

Mas estão a desenvolver internamente capacidades IA ou a usar um outro sistema?

Bem, penso que estamos a analisar opções, tanto no âmbito da NATO como através dos nossos aliados e parceiros na região.

A NATO usa o Maven da Palantir.

Estamos a analisar diferentes opções. Penso que não estamos a excluir nenhuma possibilidade neste momento e, até agora, ainda não tomámos nenhuma decisão específica.