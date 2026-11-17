Numa altura em que o Governo português prepara novos apoios à compra de carros elétricos, o cofundador e CEO da Powerdot defende que se corte nos híbridos. “O que eu defendo é um acabar dos apoios para todos os carros que são híbridos plug-in, porque essa é uma tecnologia transitória”, diz Luís Santiago Pinto em entrevista ao ECO à margem da Web Summit, admitindo que a posição é “um bocadinho contraintuitiva”. Para o gestor, os híbridos foram importantes quando havia dúvidas sobre os elétricos, mas os consumos reais “são muito mais altos do que dizem nas fact sheets”. “O Estado já não deveria ter um papel de apoiar”, defende.

Já os apoios aos elétricos continuam a fazer falta. O Governo vai lançar pela primeira vez um apoio dirigido às famílias carenciadas e uma nova ronda de cheques para as famílias em…