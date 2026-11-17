O CEO da Powerdot diz estar “ativamente” a estudar novas aquisições depois da InstaVolt, e prevê que só cinco a dez operadores liderem a consolidação do setor dos carregadores elétricos na Europa.
A Powerdot quer voltar às compras. Depois de ter adquirido em julho a operação ibérica da InstaVolt, a empresa portuguesa de carregamento de veículos elétricos está “ativamente no mercado” à procura de novas aquisições, diz o cofundador e CEO, Luís Santiago Pinto, em entrevista ao ECO à margem da Web Summit. Ainda assim, trava as expectativas: “Não temos nada para anunciar, nem de perto.”
A compra da InstaVolt mudou a forma como a empresa olha para o crescimento por aquisição. “Foi um abre-olhos, porque foi oportunístico, apareceu e nós muito rapidamente executámos”, conta o gestor. “De…
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“Powerdot está ativamente no mercado. Compra da InstaVolt foi um abre-olhos”
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