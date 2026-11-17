A Powerdot quer voltar às compras. Depois de ter adquirido em julho a operação ibérica da InstaVolt, a empresa portuguesa de carregamento de veículos elétricos está “ativamente no mercado” à procura de novas aquisições, diz o cofundador e CEO, Luís Santiago Pinto, em entrevista ao ECO à margem da Web Summit. Ainda assim, trava as expectativas: “Não temos nada para anunciar, nem de perto.”

A compra da InstaVolt mudou a forma como a empresa olha para o crescimento por aquisição. “Foi um abre-olhos, porque foi oportunístico, apareceu e nós muito rapidamente executámos”, conta o gestor. “De…