Orçamento do Estado 2027

“Previsão do Governo para investimento privado não parece exequível. Não há medidas que o potenciem”premium

Presidente da CIP avisa que "traço mais marcante" de Orçamento do Estado para 2027 é "estar órfão de PRR", sendo que não há investimento público que venham substituir esses fundos europeus.

Com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) finalizado, o Governo está a contar que, no próximo ano, o investimento privado dispare mais de 10%, previsão que consta da proposta de Orçamento do Estado que foi recentemente entregue no Parlamento. Em entrevista ao ECO, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) avisa, contudo, que essa projeção não é exequível ou realista, visto que não há, neste momento, medidas que potenciem essa aposta do setor privado.

Armindo Monteiro sublinha que, com o fim do PRR, o investimento público praticamente desaparece e defende que o Governo, querendo, teria, sim, margem para o reforçar, mesmo no atual cenário. "Uma família…

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