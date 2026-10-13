Com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) finalizado, o Governo está a contar que, no próximo ano, o investimento privado dispare mais de 10%, previsão que consta da proposta de Orçamento do Estado que foi recentemente entregue no Parlamento. Em entrevista ao ECO, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) avisa, contudo, que essa projeção não é exequível ou realista, visto que não há, neste momento, medidas que potenciem essa aposta do setor privado.

Armindo Monteiro sublinha que, com o fim do PRR, o investimento público praticamente desaparece e defende que o Governo, querendo, teria, sim, margem para o reforçar, mesmo no atual cenário. "Uma família…