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“Professores vão poder dedicar mais tempo à motivação, ao amor e ao cuidado” com IA nas escolaspremium

Lisboa recebe, em 2027, uma nova escola que combina aprendizagem personalizada com inteligência artificial. Aposta pretende respeitar o ritmo de cada aluno e valorizar o papel do professor.

A inteligência artificial (IA) não vem necessariamente retirar espaço aos professores, mas, ao invés, libertá-los de certas tarefas para que possam investir mais na relação com os alunos. É esta a premissa da Inspired Edge Academy, o novo modelo educativo que o grupo Inspired Education vai lançar em setembro de 2027, em Lisboa e Londres. 

Em Portugal, a escola ficará instalada num edifício exclusivo no campus do PaRK International School, em Alfragide, e será inicialmente dirigida a crianças dos sete aos 10 anos. Deverá funcionar com um…

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  • Matilde Malva Sabino
  • Redatora do Trabalho by ECO

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“Professores vão poder dedicar mais tempo à motivação, ao amor e ao cuidado” com IA nas escolas

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