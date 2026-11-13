Lisboa recebe, em 2027, uma nova escola que combina aprendizagem personalizada com inteligência artificial. Aposta pretende respeitar o ritmo de cada aluno e valorizar o papel do professor.
A inteligência artificial (IA) não vem necessariamente retirar espaço aos professores, mas, ao invés, libertá-los de certas tarefas para que possam investir mais na relação com os alunos. É esta a premissa da Inspired Edge Academy, o novo modelo educativo que o grupo Inspired Education vai lançar em setembro de 2027, em Lisboa e Londres.
Em Portugal, a escola ficará instalada num edifício exclusivo no campus do PaRK International School, em Alfragide, e será inicialmente dirigida a crianças dos sete aos 10 anos. Deverá funcionar com um…
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“Professores vão poder dedicar mais tempo à motivação, ao amor e ao cuidado” com IA nas escolas
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