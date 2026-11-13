“Professores vão poder dedicar mais tempo à motivação, ao amor e ao cuidado” com IA nas escolas

A inteligência artificial (IA) não vem necessariamente retirar espaço aos professores, mas, ao invés, libertá-los de certas tarefas para que possam investir mais na relação com os alunos. É esta a premissa da Inspired Edge Academy, o novo modelo educativo que o grupo Inspired Education vai lançar em setembro de 2027, em Lisboa e Londres.

Em Portugal, a escola ficará instalada num edifício exclusivo no campus do PaRK International School, em Alfragide, e será inicialmente dirigida a crianças dos sete aos 10 anos. Deverá funcionar com um…