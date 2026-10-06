Orçamento do Estado 2027

“Provavelmente” a IL vota contra o Orçamento do Estado para 2027premium

A IL está mais próxima de votar contra o OE2027, revela a presidente do partido, Mariana Leitão. Só pondera a abstenção, caso o Governo baixe ainda mais o IRS e faça um maior controlo a despesa.

A Iniciativa Liberal (IL) está mais inclinada a votar contra o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), embora Mariana Leitão só queira fechar o sentido de voto depois de conhecer e analisar…

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