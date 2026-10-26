"Faz sentido Portugal estar há mais de 40 anos a viver de mão estendida?", pergunta Nuno Palma. "Portugal está hoje mais longe da média europeia do que nos anos 90. Governos querem esconder isso".
"Faz algum sentido Portugal estar há mais de 40 anos a viver de mão estendida?" A pergunta provocatória é de Nuno Palma. Para o historiador e economista "a União Europeia deveria largar a aspirina -- a Política de Coesão -- e pôr o mercado único a funcionar", porque "a aspirina não cura o cancro" e é dessa doença que o projeto europeu padece.
No ECO dos fundos, o podcast quinzenal do ECO, o professor Catedrático no Departamento de Economia Política da Universidade da Florida diz que "quanto mais a Europa se afundar, pelo menos a…
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“Quanto mais a Europa se afundar, pelo menos a curto prazo, mais se vai agarrar à Política de Coesão”
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