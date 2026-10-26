“Quanto mais a Europa se afundar, pelo menos a curto prazo, mais se vai agarrar à Política de Coesão”

"Faz algum sentido Portugal estar há mais de 40 anos a viver de mão estendida?" A pergunta provocatória é de Nuno Palma. Para o historiador e economista "a União Europeia deveria largar a aspirina -- a Política de Coesão -- e pôr o mercado único a funcionar", porque "a aspirina não cura o cancro" e é dessa doença que o projeto europeu padece.

No ECO dos fundos, o podcast quinzenal do ECO, o professor Catedrático no Departamento de Economia Política da Universidade da Florida diz que "quanto mais a Europa se afundar, pelo menos a…