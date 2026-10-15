A proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) prevê que os prémios de produtividade e desempenho atribuídos pelas empresas aos trabalhadores até ao limite de 6% da retribuição base vão continuar isentos de IRS no próximo ano. Um incentivo que Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), diz estar "cheio de amarras", havendo, por isso, "pouquíssimas empresas" a utilizá-lo junto dos seus colaboradores.

Para a representante dos contabilistas certificados em Portugal, é preciso deixar cair todas as condicionantes, nomeadamente os aumentos salariais obrigatórios, para que as empresas não se retraiam e queiram usar este incentivo…