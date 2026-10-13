Pelo segundo ano consecutivo, o Governo não dá sinais de estar aberto a rever as metas de salário mínimo nacional previstas no acordo assinado na Concertação Social, posição que as confederações patronais têm também assumido. Aliás, em entrevista ao ECO, o presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) alerta que, se fossem mesmo considerados os pressupostos de crescimento económico e produtividade estipulados nesse entendimento, a retribuição mínima mensal garantida nem subiria em janeiro.

"Isso seria bom? Não, não seria bom. E é bom para as empresas estarem a fazer estes aumentos, ainda que não estejam a crescer e a aumentar a produtividade? Vamos segurando, como…