Uma entrada em bolsa da Tekever não está decidida, mas dada "a rota de grande crescimento acelerado, é seguramente uma possibilidade", diz o CEO, Ricardo Mendes.
"É seguramente uma possibilidade, não é uma certeza, nem é uma decisão já tomada, mas é seguramente uma possibilidade". É este o ponto de situação da eventual entrada do mais recente unicórnio português, a fabricante de drones Tekever, explicado, com cautela q.b. ao ECO/eRadar pelo CEO, Ricardo Mendes.
Onde seria esse listing? Em Lisboa, Londres, Nova Iorque? Mendes diz, numa entrevista durante o evento Game Changers Forum que teve lugar no sábado em Lisboa, que é cedo demais para dizer,…
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