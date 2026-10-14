Defesa

“Se o IPO acontecer, é porque é bom para a empresa, colaboradores, clientes e acionistas”premium

Uma entrada em bolsa da Tekever não está decidida, mas dada "a rota de grande crescimento acelerado, é seguramente uma possibilidade", diz o CEO, Ricardo Mendes.

"É seguramente uma possibilidade, não é uma certeza, nem é uma decisão já tomada, mas é seguramente uma possibilidade". É este o ponto de situação da eventual entrada do mais recente unicórnio português, a fabricante de drones Tekever, explicado, com cautela q.b. ao ECO/eRadar pelo CEO, Ricardo Mendes.

Onde seria esse listing? Em Lisboa, Londres, Nova Iorque? Mendes diz, numa entrevista durante o evento Game Changers Forum que teve lugar no sábado em Lisboa, que é cedo demais para dizer,…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

INE confirma inflação de 3,6% em setembro

Diogo Mendo Fernandes,

Os preços aceleraram pelo segundo mês consecutivo, à boleia dos preços dos combustíveis. Inflação está assim em máximos desde agosto de 2023.

Populares