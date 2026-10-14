"É seguramente uma possibilidade, não é uma certeza, nem é uma decisão já tomada, mas é seguramente uma possibilidade". É este o ponto de situação da eventual entrada do mais recente unicórnio português, a fabricante de drones Tekever, explicado, com cautela q.b. ao ECO/eRadar pelo CEO, Ricardo Mendes.

Onde seria esse listing? Em Lisboa, Londres, Nova Iorque? Mendes diz, numa entrevista durante o evento Game Changers Forum que teve lugar no sábado em Lisboa, que é cedo demais para dizer,…