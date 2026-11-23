Cinco anos após o lançamento da CNN Portugal, Nuno Santos reconhece que "a liderança está mais ameaçada" perante a pressão da SIC Notícias -- que tem aumentado a frequência com que é o canal de informação mais visto -- e também a entrada do Now, mas garante que o canal vai fechar 2026 na frente e com receitas superiores às de 2025.

Em entrevista ao ECO/+M, o diretor da estação, e também diretor de informação da TVI, deixa ainda um aviso à concorrência: "A CNN nunca levará cinco anos, nem cinco meses, eu diria…