“Se o modelo da CNN se estiver a esgotar, o mercado está todo com um problema, porque todo o mercado tem o modelo da CNN”premium
O mercado está mais competitivo, as ameaças mais diversificadas e a revolução em curso. No quinto aniversário da CNN Portugal, Nuno Santos aponta objetivos e analisa o mercado.
Cinco anos após o lançamento da CNN Portugal, Nuno Santos reconhece que "a liderança está mais ameaçada" perante a pressão da SIC Notícias -- que tem aumentado a frequência com que é o canal de informação mais visto -- e também a entrada do Now, mas garante que o canal vai fechar 2026 na frente e com receitas superiores às de 2025.
Em entrevista ao ECO/+M, o diretor da estação, e também diretor de informação da TVI, deixa ainda um aviso à concorrência: "A CNN nunca levará cinco anos, nem cinco meses, eu diria…
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“Se o modelo da CNN se estiver a esgotar, o mercado está todo com um problema, porque todo o mercado tem o modelo da CNN”
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