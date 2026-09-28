A Guerra no Médio Oriente e o consequente aumento dos preços dos combustíveis, a persistência da guerra na Ucrânia e o comboio de tempestades que assolou sobretudo a zona centro do país fazem de 2026 "um ano atípico". Mas, ainda assim o setor está a crescer, sobretudo ao nível das receitas e se a tendência se mantiver até dezembro, Portugal caminha para mais um recorde, diz o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, em entrevista ao ECO.

"Com os números que temos a julho, o turismo tem mais 3,6% de receitas do turismo face ao ano passado. Pode pensar-se que é um número pequeno. Não é. Este número, a…