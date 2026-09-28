Dia Mundial do Turismo

“Se os números se mantiverem, turismo terá um novo recorde este ano em receitas”premium

"O que conseguimos fazer de dispersão de risco, abrindo a mercados de maior valor acrescentado, permite-nos reagir bem num ano que não é fácil", diz o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade.

A Guerra no Médio Oriente e o consequente aumento dos preços dos combustíveis, a persistência da guerra na Ucrânia e o comboio de tempestades que assolou sobretudo a zona centro do país fazem de 2026 "um ano atípico". Mas, ainda assim o setor está a crescer, sobretudo ao nível das receitas e se a tendência se mantiver até dezembro, Portugal caminha para mais um recorde, diz o presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, em entrevista ao ECO.

"Com os números que temos a julho, o turismo tem mais 3,6% de receitas do turismo face ao ano passado. Pode pensar-se que é um número pequeno. Não é. Este número, a…

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Comprar caças F-35 aos EUA seria “erro grave”

Lusa,

O antigo governande alerta para o risco de criar "uma dependência face a um aliado cujo percurso futuro é muito incerto", embora reconheça que o caça americano é "o melhor avião que por aí anda".

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