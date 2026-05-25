“Se temos uma má experiência no aeroporto vamos esquecer todas as coisas boas do país”

Hassan El-Houry, chairman da Menzies Aviation, alerta que "Portugal é um país turístico e o aeroporto e a TAP são a primeira e a última coisa que o turista vê e recorda de Portugal".

Hassan El-Houry, chairman da Menzies Aviation, a empresa britânica que é acionista maioritária da antiga Groundforce, afirma que os constrangimentos no aeroporto afetam a operação de handling e dão uma má imagem do país a quem o visita.

“Portugal é um país turístico e o aeroporto e a TAP são a primeira e a última coisa que o turista vê e recorda de Portugal”, assinala o responsável. “Vamos para o aeroporto e se tivermos uma má experiência, vamos esquecer todas as coisas boas. Quando chegarmos a casa, vamos dizer: ‘Que viagem! Foi horrível’. Não é verdade? Por isso, temos de nos certificar que o aeroporto é memorável de forma positiva para as pessoas“.

Hassan El-Houry sublinha ainda o facto de os trabalhadores e as companhias aéreas terem permanecido com a Menzies Portugal, apesar da incerteza sobre o concurso para as novas licenças de handling nos aeroportos de Lisboa, Porto e Faro.

O aeroporto de Lisboa é a maior operação individual da Menzies Aviation?

É um dos maiores, sem dúvida, sim. Nós operamos em alguns aeroportos muito grandes, como Heathrow, Los Angeles e Dallas. No ano passado, ganhámos um grande contrato no JFK. Operamos em Sydney, na Austrália, em Hong Kong, em Joanesburgo, que é um grande aeroporto, na Cidade do Cabo, em Bangalore, que é um grande aeroporto.

Está de férias e aterra em Portugal. Se a experiência no aeroporto for negativa, essa será a primeira impressão que terá de Portugal. Depois divertem-se muito em Portugal. O tempo está ótimo. A comida é excelente. Conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas hospitaleiras. (…) E depois vamos para o aeroporto e se tivermos uma má experiência, vamos esquecer todas as coisas boas. Quando chegarmos a casa, vamos dizer: “Que viagem! Foi horrível. Não é verdade? Por isso, temos de nos certificar de que o aeroporto é memorável de forma positiva para as pessoas.

O aeroporto de Lisboa está limitado em termos de espaço e tem enfrentado muitas dificuldades na gestão dos controlos de imigração. Como é que isto está a afetar a operação Menzies?

O impacto na operação Menzies é muito semelhante ao impacto em todos os outros intervenientes no aeroporto. O passageiro chega ao aeroporto, tem de esperar numa longa fila no check-in, depois tem de esperar numa longa fila na segurança, depois numa longa fila no controlo de passageiros e depois temos de esperar numa longa fila nas portas de embarque e as portas de embarque são muito próximas umas dos outras. Frequentemente o avião está numa posição remota. A maior parte das operações, nomeadamente da TAP, são remotas, o que implica um desconforto adicional para os passageiros. É preciso subir e descer escadas, entrar e sair de um autocarro e depois conduzir durante cerca de 10 minutos. Todos estes estrangulamentos tornam a experiência do passageiro menos satisfatória. Cada um destes estrangulamentos é também um risco para um atraso. E quanto mais atrasos houver nos voos e nos passageiros, mais a nossa operação se atrasa.

Temos 3.500 funcionários, dos quais 2.500 trabalham aqui em Lisboa. Precisamos de programar todos estes 2.500 funcionários. E temos centenas de peças de equipamento que precisamos de programar. Os autocarros, os empurradores, os rebocadores, os carregadores de convés inferior, os carregadores de convés superior, todos estes equipamentos, temos de os programar.

E se houver um atraso…

Tem um efeito de arrastamento. Isso estraga tudo.

O controlo da imigração está a criar um stress adicional.

Há tantos estrangulamentos diferentes no aeroporto. Eu não apontaria o dedo a ninguém e diria que é o culpado. Não há um único culpado. A infraestrutura é limitada. Voltamos à sua pergunta anterior: estamos a falar com o Governo? Estamos todos a falar uns com os outros numa sala pequena como esta, e somos 50 pessoas, e todos temos de encontrar uma forma de fazer o nosso melhor com este recurso limitado. Temos de trabalhar em conjunto e ser criativos nas nossas soluções para darmos aos passageiros a melhor experiência possível.

Portugal é um país turístico e o aeroporto e a TAP são a primeira e a última coisa que o turista vê e recorda de Portugal. Está de férias e aterra em Portugal. Se a experiência no aeroporto for negativa, essa será a primeira impressão que terá de Portugal. Depois divertem-se muito em Portugal. O tempo está ótimo. A comida é excelente. Conhecemos pessoas maravilhosas, pessoas hospitaleiras. Tem-se uma grande experiência cultural na praia, passeando pela cidade, subindo a Coimbra, indo ao Porto, ao Vale do Douro, seja o que for. E depois vamos para o aeroporto e se tivermos uma má experiência, vamos esquecer todas as coisas boas. Quando chegarmos a casa, vamos dizer: ‘Que viagem! Foi horrível’. Não é verdade? Por isso, temos de nos certificar de que o aeroporto é memorável de forma positiva para as pessoas.

Estamos a fazer o nosso melhor. E, para ser sincero, as pessoas que precisamos de reconhecer são os trabalhadores da Menzies, as 3.500 pessoas que trabalham em circunstâncias muito difíceis. Durante o processo de licenciamento, ponha de lado toda a política, os pormenores técnicos, os documentos, a administração e tudo o resto. Isso é para pessoas como nós, nesta sala, passarem por isso. Essas pessoas não sabiam se iam ter emprego daqui a seis meses.

Tiveram de trabalhar durante todo este tempo, sem saberem se em seis meses conseguiriam pôr comida na mesa para as suas famílias e pagar a renda. São essas 3.500 pessoas que temos de reconhecer. Eu não o faria. Ninguém o faria.

E continuaram a trabalhar.

E continuaram a trabalhar. Continuaram a trabalhar. Tiveram de manter a cabeça erguida, cumprimentando os passageiros, pressionados pelas companhias aéreas, por isto e por aquilo. Tiveram de trabalhar durante todo este tempo, sem saberem se em seis meses conseguiriam pôr comida na mesa para as suas famílias e pagar a renda. São essas 3.500 pessoas que temos de reconhecer. Eu não o faria. Ninguém o faria. Daqui a seis meses, não saber se temos emprego. Faria o quê? Estaria à procura de outro emprego. Mas toda a nossa gente ficou connosco. E os nossos clientes, as nossas companhias aéreas, também ficaram connosco. Tivemos uma taxa de retenção de 100% dos nossos clientes.

Falou das condições que os trabalhadores da Menzies têm no aeroporto. Considera que a ANA deveria fazer mais investimentos nas zonas onde a Menzies trabalha para melhorar as condições de trabalho?

Penso que todos temos de investir no aeroporto para melhorar a experiência dos passageiros e as condições de trabalho do pessoal.

Estão em conversações com a ANA para esse investimento?

Estamos em conversações com todas as entidades do aeroporto. Podemos sempre melhorar. Pense no melhor aeroporto para o qual já viajou. Podem fazer mais? Sim, claro que podem fazer mais.