Web Summit 2026

“Será na Web Summit do próximo ano que anunciaremos onde estaremos em 2029”premium

CEO da Web Summit vê bolha na IA e os alertas dos CEO das gigantes sobre segurança como "marketing". Vitória dos democratas "obriga Silicon Valley a reavaliar a forma como se posiciona", diz Cosgrave.

África e China poderão ser os próximos destinos da Web Summit - depois abrir no Rio de Janeiro e no Catar - mas a grande questão é se a cimeira tecnológica fica em Lisboa depois do atual contrato expirar em 2028. Essa dúvida deverá ser esclarecida não agora, a dias da edição de 2026, mas na do próximo ano, diz Paddy Cosgrave em entrevista ao ECO.

O CEO e fundador do evento que decorre no Meo Arena desde 2016 é muito crítico das atitudes das gigantes hyperscalers da inteligência artificial (IA). Diz que empresas como a Anthropic e…

Este artigo é exclusivo para assinantes

Assine o ECO Premium e continue a ler esta e todas as notícias exclusivas, sem limites.

Recomendado Anual 55€ /ano Equivale a 4,58€/mês Mensal 5€ /mês Cancele quando quiser
Assinar ECO Premium e continuar a ler Ver todos os planos

Comentários

“Será na Web Summit do próximo ano que anunciaremos onde estaremos em 2029”

Comentários exclusivos para assinantes

Assine o ECO Premium para ler este artigo e participar na conversa.

Assina agora

Regras de participação nos comentários

Publicidade ‘obrigatória’ nas gravações volta à TV da Meo

Carla Borges Ferreira,

Solução permite às marcas anunciar no ambiente televisivo da Meo, através de formatos de vídeo não ignoráveis. IKEA, Aldi, Vincino, Pandora, Lidl e Betclic são as primeiras a testar a oferta.

Populares