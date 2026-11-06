CEO da Web Summit vê bolha na IA e os alertas dos CEO das gigantes sobre segurança como "marketing". Vitória dos democratas "obriga Silicon Valley a reavaliar a forma como se posiciona", diz Cosgrave.
África e China poderão ser os próximos destinos da Web Summit - depois abrir no Rio de Janeiro e no Catar - mas a grande questão é se a cimeira tecnológica fica em Lisboa depois do atual contrato expirar em 2028. Essa dúvida deverá ser esclarecida não agora, a dias da edição de 2026, mas na do próximo ano, diz Paddy Cosgrave em entrevista ao ECO.
O CEO e fundador do evento que decorre no Meo Arena desde 2016 é muito crítico das atitudes das gigantes hyperscalers da inteligência artificial (IA). Diz que empresas como a Anthropic e…
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“Será na Web Summit do próximo ano que anunciaremos onde estaremos em 2029”
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