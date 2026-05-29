TAP estuda nova unidade de manutenção “à volta de Lisboa”

Diretor da Manutenção e Engenharia da TAP afirma que a avaliação da nova unidade de motores está em fase avançada e relata as noites sem dormir da equipa por causa do erro de software da Airbus.

A manutenção da TAP vai crescer em receitas e em espaço. O projeto da nova área no aeroporto Francisco Sá Carneiro está a ser concluído e a construção vai começar no próximo ano. A companhia aérea está também a avaliar uma nova unidade para a manutenção de motores, “na área metropolitana de Lisboa ou à volta de Lisboa, num raio de 120 a 150 km”, revela o diretor da Manutenção e Engenharia, José Moreira.

A TAP Manutenção e Engenharia tem registado um crescimento das receitas acima do grupo, assumindo um papel relevante na evolução dos resultados. A tendência de crescimento a dois dígitos, acima do resultado global do grupo, vai manter-se?

Sim, sim, vai-se manter. A nossa estratégia é de crescimento e estamos a aproveitar também a questão do mercado, que está a crescer na mesma proporção. A procura de voos e o facto de termos cada vez mais aviões a voar faz com que os aviões, os motores e os componentes tenham de ser mais intervencionados. E a questão do mercado é que não existem unidades de manutenção suficientes no mundo para suportar toda esta frota. Nós, com a nossa capacidade instalada e porque temos uma escola de formação, temos todas as condições para acompanhar esse crescimento do mercado.

Há uma meta de resultados operacionais ou receitas para atingir nos próximos anos?

Sim, esse crescimento de dois dígitos é algo que gostaríamos de manter. Obviamente nós temos as nossas metas internas, mas também temos que ter alguma flexibilidade para ajustamento do mercado. O mundo altera-se a uma grande velocidade e, portanto, temos de ter essa capacidade de reação. Por exemplo, na nossa oficina de motores nós conseguimos reparar motores de uma geração mais antiga, mas também conseguimos reparar os motores da geração mais recente. Isso diminui os riscos face às oscilações do mercado.

Na manutenção e engenharia, para instalar nova capacidade demora tempo, porque temos que ter as instalações próprias, as ferramentas e toda a maquinaria necessária, mas mais importante do que isto tudo, técnicos com proficiência necessária. É muito difícil, de um dia para o outro, instalarmos capacidade, portanto o melhor é diminuirmos o risco aumentando o leque dos produtos.

O peso da atividade da manutenção nas receitas da TAP foi de 6,1% em 2025. Este peso vai aumentar?

Eu gostaria que sim, e é para aí que estamos a trabalhar.

Considera que a área de manutenção e engenharia é um trunfo para a privatização da TAP?

Eu considero que sim, por dois motivos essenciais. Primeiro, porque é uma grande fonte de receita. E por outra razão, não menos importante, que tem a ver com a escassez de entidades reparadoras. Quem não tiver uma entidade reparadora ou quem não tiver um contrato robusto com uma entidade reparadora, o resultado é que os aviões não vão voar. Vão ficar no chão porque o avião, o motor ou o componente não foi reparado. A indisponibilidade de frota é das coisas mais caras que uma companhia aérea pode enfrentar.

Ter a manutenção in-house é uma vantagem competitiva para a TAP?

É uma vantagem competitiva porque controlamos a nossa manutenção.

A privatização pode ajudar a trazer um parceiro para fazer crescer esta área?

Sim, eu penso que sim. Em termos de estratégia, nós temos de estar preparados para tudo. Estamos preparados para voar sozinhos, entre aspas, mas se tivermos um parceiro podemos juntar-nos a eles e verificar as sinergias que podemos alinhar para crescermos ainda mais. Obviamente, sabendo os parceiros que estão na linha para possivelmente integrar a TAP, é uma vantagem competitiva.

Quer a Air France-KLM quer a Lufthansa têm fortes capacidades na manutenção.

Fortes capacidades, exatamente.

Foi anunciado um investimento de 20 milhões de euros para a criação de um novo hub de manutenção no aeroporto Francisco Sá Carneiro. Em que fase é que está esse investimento?

Estamos a concluir o projeto e estamos com as negociações normais com o aeroporto, neste caso com a ANA, para depois iniciar a obra no ano que vem. Está tudo on time. Esta obra é de uma enorme importância porque nós fazemos a maior parte da manutenção aos aviões da TAP em Lisboa, mas há algumas manutenções que subcontratamos no estrangeiro. Este hangar no Porto vai nos permitir deixar de subcontratar manutenções no estrangeiro na frota de médio curso, mais uma vez controlando custos e controlando a nossa manutenção com impacto direto na disponibilidade de aviões e na disponibilidade de frota para a nossa operação TAP. Poderá acomodar até dois aviões A321.

Há outros investimentos previstos para esta área?

Estamos a estudar, já em fases bastante avançadas, outro tipo de investimentos que, a seu tempo, serão divulgados.

Mas nova área?

Novas áreas. Sempre melhorias e novas áreas à imagem do que fizemos com o hangar do Porto.

Mas aqui em Lisboa ainda há espaço para isso?

Em Lisboa já não há muito espaço, embora temos feito algumas obras ainda no campus da TAP. Temos mais 1.500 m² para a oficina de motores, mas na área metropolitana de Lisboa ou à volta de Lisboa, num raio de 150, 120 km, ainda temos capacidade para crescer. A manutenção de aviões tem que estar, obviamente, ao pé de uma pista, porque os aviões têm que chegar, mas a manutenção de motores, a manutenção de componentes, podem estar mais afastadas.

Já está a ser definido o projeto para a capacidade de manutenção da TAP no futuro aeroporto Luís de Camões?

Estamos a meio do novo aeroporto de Lisboa. Estamos na definição das áreas, mas também das diferentes fases. Nós não conseguimos instalar toda a capacidade no dia em que o aeroporto vai abrir e, portanto, estamos nesse rearranjo de espaços.

A transferência das áreas de manutenção tem de ser faseada. Mas já está delimitado o espaço que a TAP vai ocupar?

Ainda está em estudo. Estamos mesmo nesta troca de ideias com a ANA, para fazer essa divisão.

Isto é uma atividade que é feita basicamente de três vetores: metros quadrados, ferramentas e pessoas. As pessoas acabam por ser a nossa maior vantagem.

Estávamos há pouco a falar do mercado global e há uma projeção da Oliver Wyman que aponta para uma taxa de crescimento anual de 2,7% entre 2025 e 2035. O objetivo da TAP é crescer acima do mercado?

Sim, nós queremos crescer acima do mercado, até porque isto são sempre projeções. O mundo está a mudar muito depressa e nós não queríamos só acompanhar esse crescimento, como queríamos apanhar outro tipo de mercados. Devemos ter essa ambição para a TAP Manutenção e Engenharia, para a TAP e para o país, porque nós temos o mais importante que são as pessoas, os nossos profissionais. Outras companhias não estão a conseguir desenvolver-se mais porque é muito difícil encontrar pessoas competentes. É preciso um lastro para toda esta atividade e a TAP tem esse lastro, quer com os profissionais que a têm, quer com a nossa escola de formação, quer com o acompanhamento e a formação continuada que damos aos nossos profissionais. É uma vantagem competitiva e tem-se revelado um trunfo. Isto é uma atividade que é feita basicamente de três vetores: metros quadrados, ferramentas e pessoas. As pessoas acabam por ser a nossa maior vantagem. Este ano ainda não vimos, mas em 2024 fomos a companhia aérea mais segura da Europa.

Este crescimento esperado, de dois dígitos, de onde é que vai vir?

Estamos a fazer outros rearranjos, projetos Kaizen, para acomodar mais motores. E na oficina de componentes, a mesma coisa. Na oficina de componentes ainda podemos crescer mais, porque é uma oficina que atualmente trabalha num só turno e poderá vir a trabalhar em dois e aí há um crescimento efetivo. Estamos a tentar crescer com o que temos e temos conseguido nos últimos três anos.

E depois virá o Porto.

Exatamente, é progressivo. Pelo caminho, vamos ter que nos adaptar e ser flexíveis. O mundo muda tão rapidamente que a nossa flexibilidade acaba por ser também algo que nos está a ajudar bastante.

Sobre isso, temos companhias aéreas no Golfo Pérsico com muitas restrições, temos companhias aéreas a cancelarem voos por causa do preço do jet fuel. Isto vai refletir-se na procura por serviços de manutenção?

Essa é a million dollar question [questão de um milhão de dólares]. Nós não sabemos e, como não sabemos, estamos a preparar vários cenários. Um deles é continuar como estamos, que é aquilo que eu estou a fazer figas, entre aspas, para que aconteça. Mas se o conflito se prolongar muito, se houver uma crise em que as pessoas viajem menos, temos que nos ajustar a alguma redução temporária da atividade, como já aconteceu no passado. O importante é que essas reduções são temporárias e não definitivas, porque na retoma temos que estar sempre preparados para continuar o nosso trabalho.

Falou da importância dos recursos humanos. Uma das dificuldades face a este contexto de forma de procura internacional é conseguir segurar os recursos humanos. Há muitos que vão trabalhar para outros países da Europa.

Sim, sim. Essa realmente é uma dificuldade. Nós tivemos aqui várias apostas. Em meados de 2024 houve um novo acordo de empresa que ajudou bastante a atrair e a reter os profissionais e depois é também o dia-a-dia. É notório o crescimento da manutenção e engenharia, quer pela questão da fiabilidade da frota e pela disponibilidade da frota, quer pelo aumento da receita para terceiros, mas nós temos investido também muito nas condições de trabalho das pessoas para que se sintam melhor e se sintam motivadas a produzir mais. Também a nível de meios. Nós temos um novo sistema informático desde o final de 2024, a que nós chamamos o AMOS, que está alinhado com os melhores padrões do mundo em termos de organizações de manutenção. Temos também muitos projetos de paperless com a utilização de tablets.

Falemos também de situações que fogem àquilo que é a atividade normal. Tivemos, em novembro de 2025, em todo o mundo, um problema detetado pela Airbus nos sistemas de controle de voo dos aviões da família A320 que provocou grandes constrangimentos em várias companhias. Como é que foi a resposta da TAP?

Foi muito curioso. Foi numa sexta-feira à tarde que a Airbus, o fabricante dos aviões, me telefonou a dizer que tinha um problema no ELAC (Elevator Aileron Computer). Era um problema de software e tínhamos que fazer não um upgrade mas um downgrade para uma versão anterior dos mesmos computadores, até domingo à noite. Este é o tipo de casos muito chatos, mas que honestamente não me preocupam muito, porque as equipas naturalmente agarram muito bem este tipo de situação. Nós começámos a traçar o plano, as pessoas trabalharam logo a partir de sexta-feira à noite, sábado à noite. Todos, quer a mão de obra direta quer a parte logística quer as engenharias foram fundamentais para articular tudo isto. No domingo, à hora do almoço, tínhamos a frota toda modificada e não tivemos aquele impacto que outras companhias tiveram de muitos cancelamentos de voos.

Os aviões eram intervencionados inclusive quando aterravam, na rotação?

Na rotação. Nós acabámos por fazer o tal ajustamento de software. Dito assim parece que é fácil, mas tivemos que obviamente trocar unidades fisicamente entre aviões para que isto tudo funcionasse. Como somos uma atividade muito regulada, tudo isto tem que estar registado, certificado, carimbado e, portanto, acaba por aumentar um pouco a complexidade.

Aumentou o tempo das rotações, imagino?

Em alguns aumentou o tempo de rotações, por substituição de unidades, por substituição de unidades de aviões que estavam em hangar. Foi um puzzle muito complicado de montar, mas estivemos à altura, como normalmente estamos nestas situações, ao ponto de sermos parabenizados, mesmo pela própria Airbus, que mandou mensagens. O próprio fabricante também não gosta destas situações, porque é a frota que ele fez que vai ficar no chão. Foi, entre aspas, daqueles males que vêm por bem, porque conseguimos demonstrar a nossa performance de uma forma natural e o mais importante foi o resultado final.

Mais um motivo porque é vantajoso ter a manutenção dentro de casa.

Claro. Era um cenário completamente impossível. As companhias que não tinham manutenção própria tiveram logo que começar a cancelar voos e mesmo a venda de bilhetes num período. Nesta altura, como é óbvio, a TAP deu prioridade aos seus aviões. Não íamos parar a nossa frota para acudir outros.

Foi preciso fazer noitadas?

Foi, foi. De sexta para sábado e sábado para domingo tive muitos colegas de todas as áreas que fizeram diretas. Foi puxado, mas correu tudo bem.

Com mobilização de recursos extra?

Com mobilização de recursos extra, com tudo.

O transporte aéreo ainda é o mais seguro do mundo?

Ainda é o mais seguro do mundo.

E a manutenção é chave nesse processo?

É fundamental. A nossa prioridade é mesmo a segurança operacional. O jargão, o ‘safety’, é a nossa prioridade.

Como é que isso se garante neste ambiente da manutenção?

São vários fatores. A questão das pessoas. É essencial esta motivação das pessoas, a formação das pessoas quer a trabalhar nos aviões, motores e componentes, quer a sua formação a nível da qualidade do trabalho, quer a sua atitude perante a segurança operacional. A segurança operacional começa em todos nós. Todos nós dentro de uma companhia aérea somos responsáveis pela segurança operacional e temos muitas formações, workshops debaixo deste tema. E depois, obviamente, todas as certificações que temos — tudo isso contribui para a segurança. Mas, em concreto, apesar de toda a parte regulamentar e todos os cursos que tiramos, é a atitude de cada um de nós. É pensarmos: ‘o que eu estou a fazer pode pôr em perigo o voo’. E a experiência diz-nos disso. Daí termos constantemente ganho prémios de companhia aérea segura.